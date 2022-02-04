Календар виплат та дати підвищення податків в 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам

Основні цифри для фізичних осіб-підприємців.

Українці у 2022 році зіткнуться із низкою нововведень у сфері оподаткування. Одним із них стане запровадження обов’язкових касових апаратів.

Щоб полегшити життя ФОП різних груп "Телеграф", підготував інфографіку з основними цифровими показниками, важливими для звітності, а також податковий календар на 2022 рік.

Один із найважливіших показників — мінімальна зарплата, яка на початок року становить 6500 грн, а у жовтні підвищиться. Слідом за нею зростуть і платежі до бюджету України.

Важливі цифри 2022 для підприємців

Для підприємців 1-3 групи відрізняються суми податків та строки подання документів. Наприклад, податкову декларацію для 1 та 2 групи необхідно подати до 1 березня. З важливими датами ви можете ознайомитись у календарі нижче, складеному на основі даних Державної податкової служби.

Календар для ФОП 1 групи

Календар для ФОП 2 групи

Календар для ФОП 3 групи

Раніше "Телеграф" писав про ініціативу про закріплення в законі поняття "домогосподарство" з пільгами у оподаткуванні. Законопроект про сімейне оподаткування перебуває на розгляді у Верховній Раді. Він має на увазі можливість вести економічну діяльність без реєстрації ФОП.