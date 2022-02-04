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Календар виплат та дати підвищення податків в 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У 2022 році суми податків змінюватимуться Новина оновлена 04 лютого 2022, 12:18
У 2022 році суми податків змінюватимуться

Основні цифри для фізичних осіб-підприємців.

Українці у 2022 році зіткнуться із низкою нововведень у сфері оподаткування. Одним із них стане запровадження обов’язкових касових апаратів.

Щоб полегшити життя ФОП різних груп "Телеграф", підготував інфографіку з основними цифровими показниками, важливими для звітності, а також податковий календар на 2022 рік.

Один із найважливіших показників — мінімальна зарплата, яка на початок року становить 6500 грн, а у жовтні підвищиться. Слідом за нею зростуть і платежі до бюджету України.

Важливі цифри 2022 для підприємців
Важливі цифри 2022 для підприємців

Для підприємців 1-3 групи відрізняються суми податків та строки подання документів. Наприклад, податкову декларацію для 1 та 2 групи необхідно подати до 1 березня. З важливими датами ви можете ознайомитись у календарі нижче, складеному на основі даних Державної податкової служби.

Календар для ФОП 1 групи
Календар для ФОП 1 групи
Календар для ФОП 2 групи
Календар для ФОП 2 групи
Календар для ФОП 3 групи
Календар для ФОП 3 групи

Раніше "Телеграф" писав про ініціативу про закріплення в законі поняття "домогосподарство" з пільгами у оподаткуванні. Законопроект про сімейне оподаткування перебуває на розгляді у Верховній Раді. Він має на увазі можливість вести економічну діяльність без реєстрації ФОП.

Теги:
#Податки #Підприємці #Календар #ФОП
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