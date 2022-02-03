Кусочек сыра в налоговой мышеловке: в Раде придумали новые проблемы для мелких бизнесменов

"Слуга народа" инициировала рассмотрение в Раде документа о закреплении в законодательстве домохозяйств с налоговыми и экономическими льготами для них. Что не так с этой идеей, — рассказали эксперты-аналитики и экономисты для "Телеграфа"

У нардепов родилась очередная налоговая инициатива – на этот раз законодатели предлагают ввести понятие "домоэкономика" и обложить налогами домохозяйства.

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, предлагающий ввести в Украине семейное налогообложение. Инициатором нововведения является глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, обладающая удивительным качеством: буквально каждое произнесенное ею слово легко становится поводом для хайпа и скандала.

Законопроект №6539 о домохозяйствах (домоэкономике) также вызвал у экспертов неоднозначную реакцию. "Фикция", "имитация бурной деятельности", "профанация смыслов", "пиар" – вот такие определения от украинских экономистов получили очередные "новшества от Третьяковой".

Что же ожидает украинцев, если данный документ все же будет принят и какова его настоящая цель? Об этом – в материале "Телеграфа".

Что в документе

Целью законопроекта сами авторы называют закрепление в украинском законодательстве субъектности за домохозяйством (домоэкономикой) с одновременным обеспечением налоговыми и экономическими льготами, что, по их мнению, приведет к активизации экономической деятельности и росту доходов граждан.

Законопроект предлагает осуществлять предпринимательскую деятельность домохозяйством без регистрации ФОП (украинская аббревиатура ФЛП – физическое лицо-предприниматель) при соблюдении трех условий:

предоставление годовой налоговой декларации домохозяйства; ведение предпринимательской деятельности только членами домохозяйства; годовой доход должен составлять не более 8 млн гривен.

Представлен в документе и список видов предпринимательской деятельности, которую разрешено проводить без регистрации ФОП.

В перечне:

парикмахерские и косметологические услуги;

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

уход за больными или немощными лицами;

репетиторство и услуги гувернера;

услуги, связанные с уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, употребления и метизов;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля;

услуги по перевозке пассажиров и грузов;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства.

А давайте, как в Америке!

В пояснительной записке к документу говорится о том, что домохозяйство (домоэкономика) остается в Украине одной из наименее исследованных экономических единиц. При этом авторы зачем-то приводят в пример средний уровень доходов домохозяйств в США ($176 тыс.), Швейцарии ($128,4 тыс.), Бельгии ($104 тыс.), Японии ($97,5 тыс.), Швеции ($90,7 тыс.) и ряде других стран, что вызывает у экономистов недоумение и даже смех.

"Складывается впечатление, что чиновники считают более высокие доходы домохозяйств в США и других развитых странах следствием подачи семейных деклараций, — говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер. – Наверное, не стоит говорить о том, что добиться этого удалось чем угодно, но только не формой подачи информации о доходах? К слову, в США до сих пор спорят о том, является ли налог на доходы конституционным. Может быть отечественным законодателям стоит уделить внимание и этому вопросу?".

Сергей Родлер

Эксперты, опрошенные "Телеграфом", единодушны: "как в США" у нас сделать не получится.

По мнению аналитика Алексея Куща, в данном законопроекте мы имеем дело с очередной профанацией смыслов. И даже если принять за плюс тот факт, что домохозяйство предлагается принять за экономическую единицу, сделать как в США и Европе не выйдет. Хотя бы потому, что, в то время как в США действует поливариантная модель, когда налогоплательщики могут сами выбирать, как им платить налоги, у нас, судя по всему, этого выбора не будет.

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"В США и других странах практика учитывать доходы домохозяйств имеет смысл потому, что позволяет сократить суммы налогов и требовать возвраты уже уплаченных сумм, — добавляет аналитик Даниил Монин. — Работает это благодаря прогрессивной ставке налогообложения, которая в США составляет от 10 до 39%. Ставки налогов рассчитываются не только в зависимости от уровня дохода, но и в зависимости от того, кто оформляет декларацию — одиночка или супружеская пара. В Украине же действует плоская шкала НДФЛ 18%, поэтому не имеет значения, что будет облагаться налогами — доход всей семьи или ее отдельных членов".

Даниил Монин

Идея правильная, но…

Экономист Александр Гаврутенко считает, что идея о правовом обеспечении домохозяйств, как отдельных экономических субъектов, правильная. Но, продолжает эксперт, законопроект направлен не на то, чтобы урегулировать соответствующие отношения и интегрировать их в национальную налоговую, финансовую, социальную, предпринимательскую систему, а для формирования некоего инструмента для государственной материальной поддержки семей, которые могут оказаться в тяжелом финансовом состоянии. В таком случае, согласно документу, домохозяйство подает декларацию и может претендовать на поддержку, в частности, на компенсацию или возврат части уплаченных налогов.

"То есть мы снова видим решение, обусловленное популистскими мотивами, а не целями экономического развития и вывода деятельности из тени. А такой подход ничего полезного обществу не принесет – разве что пиар его инициаторам", — резюмировал Гаврутенко.

Александр Гаврутенко

Сергей Родлер считает, что все это выглядит как имитация бурной деятельности. Складывается впечатление, что чиновники хотят с одной стороны повысить собираемость налогов, а с другой ввести дополнительные бюрократические преграды для получающих субсидии.

"Особенно впечатляет пункт о том, что декларирование доходов будет способствовать росту доходов домохозяйств. К сожалению, не уточняется каким именно образом, — говорит эксперт. — Зато появляются более "интересные" перспективы. Если раньше у человека был доступ к субсидиям, то после подачи налоговой декларации с указанием всех реальных доходов и расходов, он может его легко лишиться. Получается, что речь, скорее, об урезании выплат, а не о заботе о гражданах путем создания особой формы для ведения бизнеса, которая, к слову, не обладает никакими реальными преимуществами, особенно по части налогообложения".

И снова про необлагаемый минимум

Некоторые экономисты все же признают, что, по крайней мере, в теории, инициатива выглядит неплохо.

"Это европейская практика, и работает все очень просто, — говорит экономист Александр Охрименко. – Человек работает официально, работодатель платит налоги, а по итогам года он подает годовую декларацию о доходах. В этой декларации надо указать прежде всего расходы, которые можно вычесть: оплата образования ребенка, выплата процентов по ипотечному кредиту, оплата лечения и ряд других расходов. Налоговая все проверяет с учетом числа работающих членов семьи, делает перерасчет и часть налогов возвращает на карту".

Александр Охрименко

Но это в Европе. Зная же, как работают украинские налоговики, эксперты сомневаются в таком идиллическом развитии событий.

"Фактически предлагается, чтобы работодатели продолжили платить налоги, а украинцы потом собирали справки и документы и требовали уплаченные налоги обратно. В наших условиях это нереально", — считает Алексей Кущ.

По его словам, для начала в Украине нужно установить необлагаемый минимум хотя бы на уровне минимальной зарплаты, и рассчитывать его на всех членов семьи. В таком случае, человек, получающий 20 тыс. грн, платил бы налоги с 13,5 тыс. грн (20000-6500), если бы жил один, с 7 тыс. грн (20000-6500х2) – если бы он был единственным работающим в семье из двух человек, с 500 грн (20000-6500х3), если бы он был единственным работающим в семье из трех человек, и не платил бы налогов вообще, если бы на его попечении были, скажем, неработающая жена и двое детей (20000<6500х4).

В таком варианте модель семейного налогообложения была бы позитивной. Кроме того, она бы позволила проводить налоговые вычеты, то есть возвращать уплаченные налоги с учетом того, сколько семья потратила на обучение детей, лечение, аренду и т.д.

Но есть важный момент: все это работает при самостоятельной уплате налогов. То есть, говорит Кущ, надо отказываться от налогообложения на уровне работодателя. Соответственно, местные бюджеты и госбюджет недополучат часть НДФЛ, да еще и уплачиваться этот налог будет домохозяйствами не на протяжении всего года, а по его итогам, как правило, не позднее августа.

"Это приведет не только к рассинхронизации, но и к уменьшению поступлений, — говорит Кущ. – Когда украинцы наглядно увидят, в какую сумму им обходится государство, им это очень не понравится. Плюс они начнут пользоваться налоговыми вычетами, привлекать налоговых консультантов, и все это приведет к тому, что из нынешних 300 млрд грн НДФЛ, бюджету достанется в лучшем случае половина. В то же время, если этого не сделать, то вся процедура с налогообложением домохозяйств – это фикция".

"Мировая практика"

Авторы документа ссылаются на "мировую практику", которая свидетельствует, что лучшими экономическими агентами в рыночных экономиках являются в первую очередь домохозяйства, которые при благоприятных условиях превращаются из микробизнеса в малый, средний и крупный бизнес.

Экспертов это заявление изрядно повеселило. Ведь на сегодня пресловутая "мировая практика" настолько обширна, что она может оправдать любые действия правительства, в том числе и самые бессмысленные. Можно повышать налоги, а можно понижать, можно печатать деньги или не печатать, и все это объяснять "мировой практикой".

Алексей Кущ считает, что Украине, коль уж она так любит использовать "мировую практику", имеет смысл пойти по пути Китая и ввести понятие микробизнеса.

"Суть микробизнеса в том, что, если семья имеет доход, скажем, до миллиона гривен в год (что можно легко отследить через счет микропредпринимателя в банке), она освобождается от регистрации, отчетности, проверок и прочей бюрократии, но при этом, находясь в таком формате, она отказывается от пенсий, субсидий, дотаций и т.д., — рассказывает эксперт. — Можно сказать, что у микробизнеса с государством очень простая форма отношений — никто никому ничего не должен. Что-то подобное в свое время было запущено в Китае: государство не требовало от микробизнесменов ничего, но и не несло перед ними никакой социальной ответственности. Судя по тому, что в Китае микропредприниматели составляют порядка четверти работающего населения, китайцев это вполне устроило".

Алексей Кущ

Причем, продолжает Кущ, смысл китайского микропредпринимательства был не в том, чтобы всех перевести на "вольные хлеба", а в том, чтобы создать универсальную стимулирующую модель роста. По мере взросления микробизнес превращался в малый, средний и даже крупный, и в соответствии с этим ростом платил налоги.

Очевидно, что Третьякова и Ко идут по совершенно другому пути. Законопроектом определен конечный список из нескольких профессий, и государство "милостиво разрешает" работать тому, что и до этого прекрасно работало. Но зачем это? Понятно, что семейная точка по ремонту обуви никогда не превратится в корпорацию по ее производству.

"Ключевая ошибка заключается в том, что изменения должны касаться не конкретных нескольких бизнесов, а быть системными, и только в этом случае можно будет совершить качественный скачок, — говорит Алексей Кущ. — Но мы этого не видим, потому что у авторов законопроекта нет цели помогать бизнесу, растить из микробизнеса малый, средний и большой. Основная цель заключается в том, чтобы правдами и неправдами заставить украинские семьи подавать декларации о доходах. Эдакий кусочек сыра в налоговой мышеловке: мол, давайте мы вам вернем деньги, но перед этим вы нам расскажете о своем имущественном и финансовом положении. В итоге никто ничего не вернет. Зато всю полученную информацию систематизируют, переведут в электронный формат, используют косвенные методы проверки и еще дообложат налогами".