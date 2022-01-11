Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это коснется

Теневые прибыли граждан могут отследить и заставить декларировать.

За доходами украинцев будут следить пристальнее — государство с 2022 года будет сравнивать, сколько человек получает и сколько тратит материальных средств. Если есть разница и она не задекларирована — заставят платить налог.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Адвокат права".

Отмечается, что могут проверить приходы средств на карты банков. Непрямые методы налогового контроля будут учитывать разные сферы доходов. Например, деньги из-за границы, полученные при работе независимо (домашние услуги парикмахеров и т.п.), средства от арендной платы и инвестиций, подарки и прощеные долги (максимальная сумма — четверть минзарплаты), благотворительная помощь, прибыль от продажи недвижимости или животноводческих продуктов (если сумма больше 325 000 грн).

Какие сбережения не будут обложены налогом?

Если у вас накопления до 400 тысяч в национальной валюте, жилье меньше 120 квадратных метров и одна машина — налог с этого взиматься не будет.

"Телеграф" ранее писал про налоговую амнистию, которая стартовала с сентября. Кроме вышеперечисленных активов не нуждается в декларировании также дом и участок земли определенного размера.

Ранее публиковалась информация про основные изменения, которые вступили в действие с января 2022 года в сфере финансов — от обязательных кассовых аппаратов до подорожания коммунальных услуг.