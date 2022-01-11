Податкова почне перевіряти доходи українців: кого це торкнеться

Тіньові прибутки громадян можуть відстежити та змусити декларувати.

За доходами українців слідкуватимуть пильніше — держава з 2022 року порівнюватиме, скільки людей отримує і скільки витрачає матеріальних коштів. Якщо є різниця, і вона не задекларована — змусять сплачувати податок.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Адвокат права".

Зазначається, що можуть перевірити надходження коштів на карти банків. Непрямі методи податкового контролю враховуватимуть різні сфери доходів. Наприклад, гроші з-за кордону, отримані під час роботи незалежно (домашні послуги перукарів тощо), кошти від орендної плати та інвестицій, подарунки та прощені борги (максимальна сума — чверть мінзарплати), благодійна допомога, прибуток від продажу нерухомості або тваринницьких продуктів (якщо сума більша за 325 000 грн).

Які заощадження не будуть оподатковані?

Якщо у вас накопичення до 400 тисяч у національній валюті, житло менш як 120 квадратних метрів і одна машина — податок із цього не стягуватиметься.

"Телеграф" раніше писав про податкову амністію, яка стартувала з вересня. Крім перерахованих вище активів не потребує декларування також будинок і ділянка землі певного розміру.

Раніше публікувалася інформація про основні зміни, які набули чинності з січня 2022 року у сфері фінансів – від обов’язкових касових апаратів до подорожчання комунальних послуг.