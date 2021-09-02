Податкова амністія в Україні: влада пояснила, який дохід можна не декларувати

З 1 вересня в Україні запрацювала податкова амністія.

Протягом року можна задекларувати майно, яке з’явилося до січня 2021 і за яке не заплатили податок на дохід. При цьому пеню державі віддати доведеться — заплативши один раз від 2,5 до 9% від вартості легалізованих активів. Навіть без подання декларації українцям амністують частину майна.

Про це розповів глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Гордон".

Глава комітету розповів, що українцям амністують без декларацій 400 тисяч гривень, поза рамками офіційних доходів. Сюди входять і "сірі" зарплати. Крім цього до списку не обов’язкового до декларування потрапила нерухомість — квартира до 120 кв. м., будинок до 240 кв.м. і ділянка землі в нормах безплатної приватизації. Відзначимо, що сукупно така норма на кожну людину налічує 2,28 га для різних цілей.

Скористатися податковою амністією можуть не тільки українці, а й податкові резиденти країни. До їх списку входять також громадяни інших країн з постійним дозволом на проживання або ті, хто виїжджав на заробітки в інші країни.

За незадекларовані доходи, за словами Гетманцева, серйозних наслідків одразу не настане. Але в майбутньому, людині потрібно буде показати легальне джерело доходу при великих витратах.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд планує стежити за доходами українців за допомогою контролю витрат — з різниці змусять заплатити податок на доходи фізосіб і військовий збір.