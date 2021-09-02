Налоговая амнистия в Украине: власти объяснили, какой доход можно не декларировать

С 1 сентября в Украине заработала налоговая амнистия.

В течение года можно задекларировать имущество, которое появилось до января 2021 и за которое не заплатили налог на доход. При этом пеню государству отдать придется — заплатив единожды от 2,5 до 9% от стоимости легализуемых активов. Даже без подачи декларации украинцам амнистируют часть имущества.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Гордон".

Глава комитета рассказал, что украинцам амнистируют без деклараций 400 тысяч гривен, вне рамок официальных доходов.Сюда входят и "серые" зарплаты. Кроме этого в список не обязательный к декларированию попала недвижимость — квартира до 120 кв. м., дом до 240 кв.м. и участок земли в нормах бесплатной приватизации. Отметим, что совокупно такая норма на каждого человека насчитывает 2,28 га для разных целей.

Воспользоваться налоговой амнистией могут не только украинцы, но и налоговые резиденты страны. В их список входят также граждане других стран с постоянным видом на жительство или те, кто выезжал на заработки в другие страны.

За незадекларированные доходы, по словам Гетманцева, серьезных последствий сразу не наступит. Но в будущем, человеку нужно будет показать легальный источник дохода при крупных тратах.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство планирует следить за доходами украинцев с помощью контроля трат — с разницы заставят заплатить налог на доходы физлиц и военный сбор.