Важливі цифри 2022 року: що зміниться для ФОПів 1-ої групи

Головні дати та цифри, які потрібно пам'ятати ФОПам 1-ї групи

Упродовж останніх років Податкове законодавство України зазнало великої кількості змін, які стосуються правил оподаткування та контролю за діяльністю ФОПів. У 2022 році на українців, які займаються або планують зайнятися підприємництвом також чекає низка змін.

Окрім того, що обов'язковою умовою для фізичних осіб-підприємців в Україні тепер стала наявність касового апарату, змінилися й дати подачі звітностей, а також суми податку.

Для підприємців 1-ї першої групи "Телеграф" підготував підбірку усіх важливих цифр, які потрібно знати у 2022 році.

Все, що важливо знати підприємцям у 2022 році

Що стосується сум податку, то для підприємців груп вони абсолютно різні. Відрізняють також й строки подання документі. До прикладу, податкові декларації ФОПи першої та другої груп повинні здавати до 1 березня, а от підприємці третьої групи — до 9 листопада.

Детальніше переглянути важливі дати, які повинен знати кожен підприємець, який належить до першої групи, можна нижче:

Календар для підприємців першої групи на 2022 рік

Також додамо, що під час подачі заяви на реєстрацію ФОП додайте до неї заяву щодо застосування спрощеної системи оподаткування.

Варто відзначити, що "старші" групи, як 2-у, так і 3-ю, дозволяється змінити на першу. Головною вимогою є те, щоб показник діяльності відповідав вимогам роботи на ній: торгівля в роздріб із торговельних місць на ринках (НЕ магазин!) або надавати побутові послуги виключно населенню. Тобто, якщо під час подачі заяви ви вкажете в ній один з видів діяльності, яким займатися на першій групі не можна, то єдинником вас не зареєструють.

Більш детально ознайомитися з усіма вимогами для фізичних осіб-підприємців у поточному році можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфу": "Календар виплат та дати підвищення податків у 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам".

Також нагадаємо, що з 1 січня більшість підприємців зобов'язали перейти на роботу з реєстратором розрахункових операцій, проте через масові підключення РРО у ФОПів виникла маса труднощів.