Важливі цифри 2022 року: що зміниться для ФОПів 1-ої групи
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Головні дати та цифри, які потрібно пам'ятати ФОПам 1-ї групи
Упродовж останніх років Податкове законодавство України зазнало великої кількості змін, які стосуються правил оподаткування та контролю за діяльністю ФОПів. У 2022 році на українців, які займаються або планують зайнятися підприємництвом також чекає низка змін.
Окрім того, що обов'язковою умовою для фізичних осіб-підприємців в Україні тепер стала наявність касового апарату, змінилися й дати подачі звітностей, а також суми податку.
Для підприємців 1-ї першої групи "Телеграф" підготував підбірку усіх важливих цифр, які потрібно знати у 2022 році.
Що стосується сум податку, то для підприємців груп вони абсолютно різні. Відрізняють також й строки подання документі. До прикладу, податкові декларації ФОПи першої та другої груп повинні здавати до 1 березня, а от підприємці третьої групи — до 9 листопада.
Детальніше переглянути важливі дати, які повинен знати кожен підприємець, який належить до першої групи, можна нижче:
Також додамо, що під час подачі заяви на реєстрацію ФОП додайте до неї заяву щодо застосування спрощеної системи оподаткування.
Варто відзначити, що "старші" групи, як 2-у, так і 3-ю, дозволяється змінити на першу. Головною вимогою є те, щоб показник діяльності відповідав вимогам роботи на ній: торгівля в роздріб із торговельних місць на ринках (НЕ магазин!) або надавати побутові послуги виключно населенню. Тобто, якщо під час подачі заяви ви вкажете в ній один з видів діяльності, яким займатися на першій групі не можна, то єдинником вас не зареєструють.
Більш детально ознайомитися з усіма вимогами для фізичних осіб-підприємців у поточному році можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфу": "Календар виплат та дати підвищення податків у 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам".
Також нагадаємо, що з 1 січня більшість підприємців зобов'язали перейти на роботу з реєстратором розрахункових операцій, проте через масові підключення РРО у ФОПів виникла маса труднощів.
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