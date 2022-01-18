РРО загрожують великими збитками: з якою проблемою зіткнулися ФОП у цьому році

З 1 січня майже всі підприємці мали перейти на роботу з реєстратором розрахункових операцій, але масові підключення РРО обернулися великими неприємностями

17 грудня провалилася остання спроба українських підприємців відстрочити обов’язкове запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у 2022 році. Цього дня народні депутати не продовжили мораторій на використання касових апаратів і цим зобов’язали всіх ФОПів 2-4 груп обзавестися ними.

Насправді ж нововведення вже в перші дні дії спричинило численні проблеми, які можуть призвести до численних штрафів для бізнесу.

Як так сталося і чи можна уникнути неприємностей, розбирався "Телеграф".

Масштабний збій – надто багато РРО

Обов’язковість встановлення РРО викликала стрибкоподібне зростання кількості реєстраторів. Так, за даними голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, станом на 14 січня було зареєстровано 227 тисяч РРО та програмних РРО (ПРРО), у тому числі 15 тисяч за добу. До 18 січня їх загальна кількість зросла до 250 тисяч, що становить більшу частину від числа ФОП, зобов’язаних мати реєстратори розрахункових операцій.

Голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетьманцев

Таке стрибкоподібне зростання викликало проблеми у підприємців, які встановили ПРРО, коли один із співзасновників компанії Checkbox Дмитро Дубілет заявив, що причиною збою стало різке підвищення навантаження на сервер компанії.

"Десятки тисяч підприємців почали реєструвати каси в останні дні року, чим обрушили наші системи (заради справедливості, далеко не лише наші). Десятки тисяч — звучить не дуже багато, але треба розуміти, що бізнес-процеси тут дуже специфічні", — пояснив Дубілет. на своїй сторінці у соцмережах.

Установка РРО та ПРРО за запевненнями податківців має полегшити життя підприємцям, зокрема, скасувати ведення обліку товарних запасів та збереження первинних документів.

Як стверджує Данило Гетьманцев, тепер для ФОПів головне — вести звітність доходів по РРО, чого достатньо для звіту перед податковою.

Водночас, підприємці зобов’язані щодня створювати паперові або електронні фіскальні чеки та зберігати їх для звітності перед фіскалами.

Проте проблеми з програмними РРО, яких зазнали багато бізнесменів на початку січня, загрожують їм труднощями у звітах перед податковою.

Що робити, якщо ПРРО не працює

Як скаржилися підприємці на початку січня, деякі ПРРО не працювали по кілька днів, що може загрожувати їм серйозними проблемами в майбутньому.

Так, згідно з роз’ясненням ДФС України, програмний РРО може працювати у 2 режимах – онлайн, коли він підключений до сервера контролюючої організації та надсилає всю інформацію в режимі реального часу та в режимі "офлайн".

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У другому випадку прямого зв’язку з сервером фіскальної служби може бути. Щоправда, такий режим роботи обмежений 36 годинами поспіль, або 168 годинами протягом одного календарного місяця.

Відповідно до роз’яснення ДФС, якщо ПРРО виходить з ладу на короткий час і достатньо його перезавантаження для відновлення роботи, обладнання не вважається несправним. У разі ж, якщо перезавантаження не допомагає, згідно з вимогами "Порядку реєстрації РРО" ФОП протягом доби має повідомити про несправність фіскальні органи та виробника обладнання за формою №2-ПРРО.

На якийсь час до усунення несправності ФОП не може проводити розрахункові операції. Якщо ж спробує, проти нього набудуть чинності штрафні санкції у розмірі 10% від суми першого чека та 150% від кожного наступного.

Якщо ж ФОП протягом місяця не подасть до фіскальних органів заяви про несправність ПРРО, має бути прийняте рішення про відміну реєстрації обладнання і підприємцю доведеться "з нуля" реєструвати свій РРО.

Тим часом, народні депутати хочуть поширити обов’язок використовувати РРО також на таксистів, розробивши відповідний законопроект.