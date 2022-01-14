Таксистів в Україні все ж таки хочуть зобов’язати встановлювати касові апарати: що відомо

Відповідний проєкт закону може з’явитися вже у січні.

У Верховній Раді розробили законопроєкт щодо фіскалізації таксистів. Простіше кажучи, автомобільні перевізники хочуть зобов’язати встановити собі реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Про це розповів голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев в інтерв’ю "Українським новинам".

За його словами, він очікував, що відповідний законопроєкт буде зареєстрований у Раді ще восени, проте цього не сталося.

"Думаю, що вже у січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з’явився", — сказав він.

Гетманцев наголосив, що наразі документ надіслано на погодження до Міністерства інфраструктури.

Водночас він зазначив, що з набуттям чинності цим законом роботи з фіскалізації буде виконано й інші сфери поки що не чіпатимуть. Після цього, каже він, увага його комітету буде сфокусована на роботі податкової та митниці.

Вперше про апарати РРО для таксистів Гетьманців заявив ще у серпні 2021 року. Тоді він говорив про те, що встановлення та реєстрація пристрою має бути максимально простим, а робиться це з метою виведення перевізників з "тіні".

Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2022 року всіх приватних підприємців зобов’язали використати апарати РРО. Закон набув чинності навіть попри те, що під будівлею Ради проходили масштабні мітинги ФОПівців, які неодноразово переростали у зіткнення з поліціянтами.