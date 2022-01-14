Таксистов в Украине все же хотят обязать устанавливать кассовые аппараты: что известно

Соответствующий проект закона может появиться уже в январе.

В Верховной Раде разработали законопроект о фискализации таксистов. Проще говоря, автомобильных перевозчиков хотят обязать установить себе регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом рассказал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью "Українським новинам".

По его словам, он ожидал, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Раде еще осенью, однако этого не случилось.

"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", — сказал он.

Гетманцев подчеркнул, что в настоящее время документ отправлен на согласование в Министерство инфраструктуры.

Вместе с тем он отметил, что с вступлением в силу этого закона работа по фискализации будет выполнена и другие сферы пока трогать не будут. После этого, говорит он, внимание его комитета будет сфокусировано на работе налоговой и таможни.

Впервые об аппаратах РРО для таксистов Гетманцев заявил еще в августе 2021 года. Тогда он говорил о том, что установка и регистрация устройства должна быть максимально простой, а предпринимается это с целью вывода перевозчиков из "тени".

Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года всех частных предпринимателей обязали использовать аппараты РРО. Закон вступил в силу даже несмотря на то, что под зданием Рады проходили масштабные митинги ФОПовцев, которые неоднократно перерастали в столкновения с полицейскими.