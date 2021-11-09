Усі розрахунки – лише через касу: коли в Україні РРО стануть обов’язковими для всіх

Повсюдне впровадження РРО мало відбутися в нашій країні ще з початку цього року, але на заваді стала пандемія коронавірусу

Державна податкова служба України продовжує шукати нові способи збільшити податкове навантаження на українців і одним із цих способів стане обов’язкове впровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для всіх суб’єктів малого бізнесу.

Хто не користується РРО зараз

Згідно з чинним законодавством, без касових апаратів можуть працювати:

ФОП, які перебувають у 1-й групі єдиного податку;

ФОП 2-4 груп, якщо їх щорічний оборот не перевищує 220 мінімальних заробітних плат або 1,32 млн грн за підсумками 2021 року, і вони не займаються діяльністю, для якої використання касових апаратів є обов’язковим.

Використовують РРО більшість

Обов’язковими для використання касових апаратів є такі категорії малого бізнесу, як:

ФОП 2-4 груп єдиного податку з оборотом на рік понад 1,32 млн грн;

ФОП, що торгують підакцизними товарами, наприклад, тютюновими виробами та алкоголем;

служби, які використовуються при подальшій передачі оплати продавцю. Простіше кажучи — кур’єрські організації, служби доставлення та пошти, які зобов’язані видати чек покупцю при доставленні замовленого ним товару;

підприємства сфери послуг та розваг, а також автомати та пристрої самообслуговування.

Загалом, за словами в.о. голови ДПС України Євгена Олійникова, близько 52 тисяч ФОП на єдиному податку вже встановили РРО, що становить більшу частину тих, хто зобов’язаний ними користуватися.

З 2022 року користуватимуться РРО майже всі

Водночас ще 20 вересня 2019 року було прийнято закон, згідно з яким РРО мали бути оснащені всі ФОП 2-4 груп не пізніше 1 січня 2021 року.

Однак у зв’язку з коронавірусною інфекцією, 1 грудня 2020 року було прийнято інший закон, яким обов’язкове впровадження касових апаратів для ФОП було перенесено на 1 січня 2022 року.

Таким чином, якщо до 31 грудня не буде ухвалено новий закон про перенесення впровадження РРО, вже з 1 січня 2022 року каси мають встановити всі ФОП 2-4 груп.

«Телеграф» нагадує, коли, які податки та скільки мають сплачувати ФОП у 2021 році.