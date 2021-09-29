З жовтня клієнтів українських ресторанів чекають незручності, а може й "сухий закон": в чому причина

Замовлення доведеться чекати довше, а десь і зовсім припинять продаж алкоголю — що загрожує клієнтам українських ресторанів з 1 жовтня

З 1 жовтня українські заклади громадського харчування можуть зіткнутися з проблемами, пов’язаними з новими правилами оформлення замовлень клієнтів через реєстратори розрахункових операцій (РРО). В чому полягає складність і які незручності вона може доставити — розбирався "Телеграф".

У чому корінь проблеми?

Причину ймовірних проблем власники закладів громадського харчування бачать у набутті чинності Наказу Міністерства фінансів України від 8 червня 2021 року № 329. Даний наказ був такий, що вимоги щодо введення цифрового штрихкоду алкогольних напоїв не поширюються на фіскальні чеки РРО, які включені до Держреєстру реєстраторів розрахункових апаратів.

Простіше кажучи, ресторатори не були зобов’язані при замовленні алкоголю сканувати штрихкод акцизної марки або забивати його вручну, якщо сканера немає або він зламався. Словом, проробляти всі ті маніпуляції, які проводяться на касах в супермаркетах при купівлі алкоголю, що здорово полегшувало життя ресторанам та прискорювало виконання замовлення.

Однак наказ №329 давав таку перевагу лише до 1 жовтня, а з червня по 30 вересня бізнес повинен був доопрацювати власні РРО до вимог статті 12 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Що турбує рестораторів?

Як написала у своєму блозі на сайті «Новое время» співвласниця бару «Лиса гора» Олеся Остафієва, на ділі виконання даної вимоги має безліч труднощів.

Наприклад, якщо мова йде про коктейлі, вводити доведеться дані про декілька алкогольних напоїв, що потребує більше часу. Зробити це слід не поспішаючи, щоб не помилитися, інакше — штраф.

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Але головне — тепер у фіскальному чеку має стояти номер акцизної марки, що вимагає «перепрошивки» РРО та їх програмного забезпечення. Виконати цю умову не встигли, а значить — штрафи.

Українська ресторанна асоціація (УРА) направила податківцям звернення, в якому просила розтлумачити положення Наказу, зокрема:

- в деяких РРО програмне забезпечення, що використовується в ресторанній галузі, не допрацьовано і не дозволяє внести штрихкод акцизного податку для відбивання в фіскальному чеку, причому навіть вручну;

- незрозуміло, яким чином здійснювати операцію при виготовленні коктейлів — потрібно пробивати всі марки алкоголю, використані при виробництві, або тільки одну. І якщо одну — то яку саме;

- оскільки акцизна марка на пляшці одна, а коктейлів може бути виготовлено декілька, сама марка може від експлуатації прийти в непридатність і не піддатися скануванню.

Всього таких конкретних запитів у зверненні Асоціації близько десятка, але, як повідомили "Телеграфу" в УРА, станом на вечір 29 вересня відповідей немає.

Наслідки: штрафи для закладів і «сухий закон» для клієнтів

Про те, як вплине вступ в силу нового Наказу Мінфіну в умовах неготовності до нього галузі думки розходяться.

Так, Олеся Остафієва пише у своєму блозі, що на заклади чекають великі штрафи — до 5100 гривень, якщо в чеках не буде, наприклад, кодів товарів зовнішньоекономічної діяльності. Водночас клієнтам доведеться чекати виконання свого замовлення в кілька разів довше, ніж зараз.

В Українській ресторанної асоціації «Телеграфу» повідомили, що на заклади чекають нові штрафи, а для клієнтів можливі два варіанти — оптимістичний та песимістичний.

При першому варіанті клієнтам просто доведеться чекати довше виконання замовлення, адже бармену, крім того, щоб приготувати напій для гостя, необхідно перед відкриттям кожної пляшки ще й просканувати штрихкод акцизної марки на ній. Зате при песимістичному варіанті може наступити тимчасовий «сухий закон».

«Основна біда в тому, що недопрацьовано програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться приймання замовлень від гостей. Залишився всього один день, а ще ведуться роботи по тестуванню, потім потрібно буде вносити штрихкоди на усі товари в базу даних. Поки цю інформацію вносити нікуди. Просто ресторатори будуть посилено вносити інформацію до 1 жовтня, щоб уникнути чималих штрафних санкцій. Можливо, все це навіть спонукатиме якісь заклади призупинити продаж саме алкогольних позицій, щоб уникнути штрафних санкцій. Тим більше, що ресторани вже понесли додаткові витрати на придбання сканерів, адже в деякі РРО неможливо внести вручну код через відсутність латинських букв», — повідомила «Телеграфу» голова комітету УРА з питань бухгалтерського та податкового обліку Оксана Кандалова.

Однак в цілому, на думку співрозмовниці «Телеграфа», заклади громадського харчування навряд чи закриються, адже в умовах карантину і нескінченних обмежень роботи галузі через COVID-19, подібний Наказ від Мінфіну разом з закриттям закладів стане «контрольним пострілом в голову» для ресторанного бізнесу.