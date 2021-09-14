Рус

В Україні найближчим часом злетять ціни на алкоголь: що сталося

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55
В Україні подорожчає алкоголь Новина оновлена 14 вересня 2021, 09:37
В Україні подорожчає алкоголь

Передбачається, що зростання цін на алкоголь допоможе у детінізації ринку

Роздрібні ціни на алкоголь в Україні найближчим часом мають змінитися. У Мінекономіки заявили, що вже розробили проект постанови щодо мінімальних роздрібних цін і тепер його мають підписати усі зацікавлені ЦОВВ.

Про це у понеділок, 13 вересня, заявив Міністр енономіки України Сергій Теленик, передає прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що таким чином планується вдосконалити цінове регулювання на алкогольну продукцію, що допоможе у детінізації ринку та розвитку реального сектору економіки.

У Мінекономіки повідомили, що сировина і матеріали для виготовлення алкоголю подорожчали, а легальні виробники не мають можливості підняти ціни до рівня економічно обгрунтованих без актуалізації максимальної роздрібної ціни (МРЦ). Це призводить до того, що вони не витримують конкуренції з нелегальним ринком, де ставлять мінімально допустиму ціну.

"Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом із показниками вартості і якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором", — наголосив Сергій Теленик.

Міністр економіки зазначив, що при перегляді цін на алкоголь врахують основні індикатори й порівняють їх з ринковими цінами, що дозволить уникнути маніпуляцій. Крім того, спеціальна робоча група збере пропозиції виробників та асоціацій щодо розвитку українського виробництва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні значно підскочили у ціні яйця та соняшникова олія. Офіційна статистика Держстату визнавала 50%-ве зростання цін, а наші журналісти розбиралися хто винен і що буде далі.

Також повідомлялося, що Раді запропонували прибрати алкоголь і сигарети з супермаркетів.

Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Політика
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрілися в Москві 9 вересня
Кінець епохи Лукашенка: як Росія поглинає сусідню Білорусь