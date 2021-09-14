В Україні найближчим часом злетять ціни на алкоголь: що сталося

Передбачається, що зростання цін на алкоголь допоможе у детінізації ринку

Роздрібні ціни на алкоголь в Україні найближчим часом мають змінитися. У Мінекономіки заявили, що вже розробили проект постанови щодо мінімальних роздрібних цін і тепер його мають підписати усі зацікавлені ЦОВВ.

Про це у понеділок, 13 вересня, заявив Міністр енономіки України Сергій Теленик, передає прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що таким чином планується вдосконалити цінове регулювання на алкогольну продукцію, що допоможе у детінізації ринку та розвитку реального сектору економіки.

У Мінекономіки повідомили, що сировина і матеріали для виготовлення алкоголю подорожчали, а легальні виробники не мають можливості підняти ціни до рівня економічно обгрунтованих без актуалізації максимальної роздрібної ціни (МРЦ). Це призводить до того, що вони не витримують конкуренції з нелегальним ринком, де ставлять мінімально допустиму ціну.

"Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом із показниками вартості і якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором", — наголосив Сергій Теленик.

Міністр економіки зазначив, що при перегляді цін на алкоголь врахують основні індикатори й порівняють їх з ринковими цінами, що дозволить уникнути маніпуляцій. Крім того, спеціальна робоча група збере пропозиції виробників та асоціацій щодо розвитку українського виробництва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні значно підскочили у ціні яйця та соняшникова олія. Офіційна статистика Держстату визнавала 50%-ве зростання цін, а наші журналісти розбиралися хто винен і що буде далі .

Також повідомлялося, що Раді запропонували прибрати алкоголь і сигарети з супермаркетів.