В Украине в ближайшее время взлетят цены на алкоголь: что случилось

Предполагается, что рост цен на алкоголь поможет в детенизации рынка

Розничные цены на алкоголь в Украине в ближайшее время изменятся. В Минэкономики заявили, что уже разработали проект постановления о минимальных розничных ценах и теперь его должны подписать все заинтересованные ЦОИВ.

Об этом в понедельник, 13 сентября, заявил Министр экономики Украины Сергей Теленик, передает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что таким образом планируется усовершенствовать ценовое регулирование на алкогольную продукцию, поможет в детенизации рынка и развития реального сектора экономики.

В Минэкономики сообщили, что сырье и материалы для изготовления алкоголя подорожали, а легальные производители не имеют возможности поднять цены до уровня экономически обоснованных без актуализации максимальной розничной цены (МРЦ). Это приводит к тому, что они не выдерживают конкуренции с нелегальным рынком, где ставят минимально допустимую цену.

"Инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", — подчеркнул Сергей Теленик.

Министр экономики отметил, что при пересмотре цен на алкоголь учтут основные индикаторы и сравнят их с рыночными ценами, что позволит избежать манипуляций. Кроме того, специальная рабочая группа соберет предложения производителей и ассоциаций по развитию украинского производства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине значительно выросли в цене яйца и подсолнечное масло. Официальная статистика Госкомстата признавала 50%-ный рост цен, а наши журналисты разбирались кто виноват и что будет дальше.

Также сообщалось, что Раде предложили убрать алкоголь и сигареты из супермаркетов.