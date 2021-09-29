С октября клиентов украинских ресторанов ждут неудобства, а может и "сухой закон": в чем причина

Заказы придется ждать дольше, а где-то и вовсе прекратят продажу алкоголя — что грозит клиентам украинских ресторанов с 1 октября

С 1 октября украинские заведения общепита могут столкнуться с проблемами, связанными с новыми правилами оформления заказов клиентов через регистраторы расчетных операций (РРО). В чем заключается сложность и какие неудобства она может доставить — разбирался "Телеграф".

В чем корень проблемы?

Причину вероятных проблем владельцы общепита видят во вступлении в силу Приказа Министерства финансов Украины от 8 июня 2021 года № 329. Данный приказ гласил, что требования по введению цифрового штрихкода алкогольных напитков не распространяются на фискальные чеки РРО, которые включены в Госреестр регистраторов расчетных аппаратов.

Проще говоря, рестораторы не были обязаны при заказе алкоголя сканировать штрихкод акцизной марки или вбивать его вручную, если сканера нет или он сломался. Словом, проделывать все те манипуляции, которые проводятся на кассах в супермаркетах при покупке алкоголя, что здорово облегчало жизнь ресторанам и ускоряло выполнение заказа.

Однако приказ №329 давал такое преимущество лишь до 1 октября, а с июня по 30 сентября бизнес должен был доработать собственные РРО до требований статьи 12 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Что беспокоит рестораторов?

Как написала в своем блоге на сайте «Новое время» совладелица бара «Лысая гора» Олеся Остафиева, на деле выполнение данного требования имеет множество затруднений.

К примеру, если речь идет о коктейле, вводить придется данные о нескольких алкогольных напитках, что потребует большего времени. Сделать это следует не спеша, чтобы не ошибиться, иначе – штраф.

Но главное – теперь в фискальном чеке должен стоять номер акцизной марки, что требует «перепрошивки» РРО и их программного обеспечения. Выполнить это условие не успели, а значит — штрафы.

Украинская ресторанная ассоциация (УРА) направила налоговикам обращение, в котором просила разъяснить положения Приказа, в частности:

- в некоторых РРО программное обеспечение, используемое в ресторанной отрасли, не доработано и не позволяет внести штрихкод акцизного налога для отображения в фискальном чек, причем даже вручную;

- непонятно каким образом осуществлять операцию при изготовлении коктейлей — нужно пробивать все марки алкоголя, использованные при производстве, или только одну. И если одну – то какую именно;

- поскольку акцизная марка на бутылке одна, а коктейлей может быть изготовлено несколько, сама марка может от эксплуатации прийти в негодность и не поддаться сканированию.

Всего таких конкретных запросов в обращении Ассоциации около десятка, но, как сообщили "Телеграфу" в УРА, по состоянию на вечер 29 сентября ответов нет.

Последствия: штрафы для заведений и «сухой закон» для клиентов

О том, как повлияет вступление в силу нового Приказа Минфина в условиях неготовности к нему отрасли мнения расходятся.

Так, Олеся Остафиева пишет в своем блоге, что заведения ждут крупные штрафы – до 5100 гривен, если в чеках не будет, например, кодов товаров внешнеэкономической деятельности. В то же время клиентам придется дольше ждать выполнения своего заказа в несколько раз дольше, чем сейчас.

В Украинской ресторанной ассоциации «Телеграфу» сообщили, что заведения ждут новые штрафы, а для клиентов возможны два варианта – оптимистичный и пессимистичный.

При первом варианте клиентам просто придется ждать дольше исполнения заказа, ведь бармену кроме того, чтобы приготовить напиток для гостя, необходимо перед открытием каждой бутылки еще и отсканировать штрихкод акцизной марки на ней. Зато при пессимистичном варианте может наступить временный «сухой закон».

«Основная беда в том, что недоработано программное обеспечение, с помощью которого ведется прием заказов от гостей. Остался всего один день, а еще ведутся работы по тестированию, потом нужно будет вносить штриховые коды на все товары в базу данных. Пока эту информацию вносить некуда. Просто рестораторы будут усиленно вносить информацию до 1 октября дабы избежать немалых штрафных санкций. Возможно, все это даже побудит какие-то заведения приостановить продажу именно алкогольных позиций, чтобы избежать штрафных санкций. Тем более, что рестораны уже понесли дополнительные расходы на приобретение сканеров, ведь в некоторые РРО невозможно внести вручную код из-за отсутствия латинских букв», — сообщила «Телеграфу» председатель комитета УРА по вопросам бухгалтерского и налогового учета Оксана Кандалова.

Однако в целом, по мнению собеседницы «Телеграфа», заведения общепита вряд ли закроются, ведь в условиях карантина и бесконечных ограничений работы отрасли из-за COVID-19, подобный Приказ от Минфина вкупе с закрытием заведений станет «контрольным выстрелом в голову» для ресторанного бизнеса.