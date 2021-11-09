Все расчеты - только через кассу: когда в Украине РРО станут обязательными для всех

Повсеместное внедрение РРО должно было произойти в нашей стране еще с начала этого года, но помехой стала пандемия коронавируса

Государственная налоговая служба Украины продолжает искать новые способы увеличить налоговую нагрузку на украинцев, и одним из этих способов станет обязательное внедрение регистраторов расчетных операций (РРО) для всех субъектов малого бизнеса.

Кто не пользуется РРО сейчас

Согласно действующему законодательству, без кассовых аппаратов могут работать:

ФЛП находящиеся на 1-й группе единого налога;

ФЛП 2-4 групп если их ежегодный оборот не превышает 220 минимальных заработных плат или 1,32 млн грн по итогам 2021 года, и они не занимаются деятельностью, для которой использование кассовых аппаратов является обязательным.

Используют РРО большинство

Обязательным для использования кассовых аппаратов являются такие категории малого бизнеса, как:

ФЛП 2-4 групп единого налога с оборотом в год свыше 1,32 млн грн, или занимающиеся реализацией сложной бытовой техники, требующей гарантийного ремонта, реализацией лекарств или платных услуг в сфере здравоохранения, продажей ювелирных изделий;

ФЛП, торгующие подакцизными товарами, например, табачными изделиями и алкоголем;

службы, используемые при дальнейшей передаче оплаты продавцу. Проще говоря — курьерские организации, службы доставки и почты, обязанные выдать чек покупателю при доставке заказанного им товара;

предприятия сферы услуг и развлечений, а также автоматы и устройства самообслуживания.

В целом, по словам и. о. председателя ГНС Украины Евгения Олейникова, порядка 52 тысяч ФЛП на едином налоге уже установили РРО, что составляет большую часть тех, кто обязан ими пользоваться.

С 2022 года пользоваться РРО будут почти все

Вместе с тем еще 20 сентября 2019 года был принят закон, согласно которому РРО должны были быть оснащены все ФЛП 2-4 групп не позднее 1 января 2021 года.

Однако в связи с коронавирусной инфекцией, 1 декабря 2020 года был принят другой закон, которым обязательное внедрение кассовых аппаратов для ФЛП было перенесено на 1 января 2022 года.

Таким образом, если до 31 декабря не будет принят новый закон о переносе внедрения РРО, уже с 1 января 2022 года кассы должны будут установить все ФЛП 2-4 групп.

«Телеграф» напоминает, когда, какие налоги и сколько должны платить ФЛП в 2021 году.