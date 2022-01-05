На підприємців чекають штрафи? РРО Checkbox п’яту добу працює з помилкою

Бізнесмени скаржаться, що техпідтримка ніяк не реагує на збільшення кількості проблем

Починаючи із 1 січня, більшість українських підприємців змушені використовувати у своїй роботі реєстратори розрахункових операцій (РРО) — для прозорого ведення бізнесу. Проте програма Checkbox, яка спочатку здалася куди вигіднішою за фізичний касовий апарат, останні кілька діб працює винятково зі збоями.

"Телеграф" спробував розібратися у тому, що відбувається.

Що сталося з онлайн-касою?

Інформація про системні збої у роботі Checkbox з’явилася у соцмережі Facebook від серійного підприємця Романа Грабежова. За його словами, пРРО "висне" із самого початку 2022-го, додаючи "сивого волосся" всім бізнесменам, які його використовують.

"Видає помилки, працює офлайн, висне, не входить, каса не закривається, потім з бубном намагається відкритися... [...] Половини чеків немає, облік зламався миттєво", — нарікає бізнесмен.

При цьому, за словами Грабежова, розробники програми відключили всі можливості зв’язатися з техпідтримкою. Сам підприємець не отримав жодної відповіді на понад десяток своїх звернень.

"Я чесна людина і підприємець. І я не хочу в стані "податкового злочинця" перебувати ані дня", — наголосив Роман Грабежов.

При цьому, додає він, спроба влади "оббілити" малий та середній бізнес за допомогою РРО спричинила зворотне. Підприємець зізнається: багато його знайомих із січня перейшли на розрахунок винятково за готівку, а від операцій із терміналами відмовилися.

Також частина бізнесу зовсім не відкрилася. Причина — страх штрафів.

Підприємець чесно розповів про всі збої системи

Що кажуть у компанії?

І хоча підприємці стверджують, що зворотного зв’язку команда Checkbox не дає, деякі крихти офіційної інформації все ж таки є.

Наприклад, на офіційному сайті ПРРО, де продукт претензійно названий "кращим для ведення бізнесу", зазначено, що роботу системи відновлено. При цьому пропонується надіслати свої дані із допомогою спеціальної Google-форми для роботи техпідтримки.

Таке повідомлення зустрічає користувачів на головній сторінці сайту Checkbox

Втім, очевидно, саме в цей спосіб і намагався скористатися вищезгаданий Роман Грабежов. Нагадаємо, це не призвело до жодних позитивних результатів.

Один із співзасновників Checkbox Дмитро Дубілет, який відомий багатьом українцям завдяки monobank-у, ще 2 січня прокоментував ситуацію зі збоями у роботі програми.

Він назвав те, що відбувається, "найстрашнішим своїм кошмаром" і запевнив, що фахівці роблять все можливе, щоб налагодити роботу сервісу. Також Дубілет пообіцяв: будь-які штрафи, які може нарахувати на ФОП-ів податкова, компанія сплатить зі своєї кишені.

"Дорогі бізнесмени, ваша торгівля не повинна зупинятися! Якщо раптом ми не працюємо, все одно робіть угоду! Повторюся, якщо раптом таки штраф, ми його компенсуємо (живими грошима)", — заявив Дмитро Дубілет на своїй Facebook-сторінці.

Більше заяв від нього чи загалом від компанії поки що не спостерігалося.

Замість довідки

Онлайн-каса Checkbox

Checkbox — програмний реєстратор розрахункових операцій. Простими словами — онлайн-каса, куди можна вносити всі фінансові операції, щоб вони були під чітким контролем податкової, друкувати чеки тощо. Із таким сервісом вдасться обійтися без фізичного касового апарату, адже програма має працювати навіть зі смартфона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" уже розповідав, кого саме із підприємців зобов’язали мати РРО із 1 січня. Така техніка потрібна, щоб бізнес міг продовжувати свою роботу.

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