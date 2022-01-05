Предпринимателей ждут штрафы? РРО Checkbox пятые сутки работает с ошибкой

Бизнесмены жалуются на то, что техподдержка никак не реагирует на увеличение количества проблем

Начиная с 1 января большинство украинских предпринимателей вынуждены использовать в своей работе регистраторы расчетных операций (РРО) — для прозрачного ведения бизнеса. Однако программа Checkbox, которая изначально показалась куда выгоднее физического кассового аппарата, последние несколько суток работает исключительно со сбоями.

"Телеграф" попытался разобраться в происходящем.

Что стряслось с онлайн-кассой?

Информация о системных сбоях в работе Checkbox появилась в соцсети Facebook от серийного предпринимателя Романа Грабежова. По его словам, пРРО "виснет" с самого начала 2022-го, добавляя "седых волос" всем бизнесменам, которые его используют.

"Выдает ошибки, работает офлайн, виснет, не входит, касса не закрывается, потом с бубном пытается открыться… […] Половины чеков нет, учет сломался моментально", — сетует бизнесмен.

При этом, по словам Грабежова, разработчики приложения отключили все возможности связаться с техподдержкой. Сам предприниматель не получил ни одного ответа на более десяти своих обращений.

"Я честный человек и предприниматель. И я не хочу в состоянии "налогового преступника" находиться больше ни дня", — подчеркнул Роман Грабежов.

При этом, добавляет он, попытка власти "обелить" малый и средний бизнес с помощью РРО стала причиной обратного. Предприниматель признается: многие его знакомые с января перешли на расчет исключительно за наличные, а от операций с терминалами отказались.

Также часть бизнесменов и вовсе не открылась. Причина — боязнь штрафов.

Предприниматель честно рассказал о всех сбоях системы

Что говорят в компании?

И хотя предприниматели утверждают, что обратной связи команда Checkbox не дает, некоторые крохи официальной информации все же имеются.

К примеру, на официальном сайте пРРО, где продукт претензиозно назван "лучшим для ведения бизнеса", указано, что работа системы восстановлена. При этом предлагается отправить свои данные с помощью специальной Google-формы в техподдержку.

Такое сообщение встречает пользователей на главной странице сайта Checkbox

Впрочем, очевидно, именно этим способом и пытался воспользоваться вышеупомянутый Роман Грабежов. Впрочем, напомним, это не привело ни к каким позитивным результатам.

Один из соучредителей Checkbox Дмитрий Дубилет, который известен многим украинцам благодаря monobank-у, еще 2 января прокомментировал ситуацию со сбоями в работе программы.

Он назвал происходящее "самым страшным своим кошмаром" и заверил, что специалисты делают все возможное, дабы наладить работу сервиса. Также Дубилет пообещал: любые штрафы, которые может начислить на ФЛП налоговая, компания оплатит из своего кармана.

"Дорогие бизнесмены, ваша торговля не должна останавливаться! Если вдруг мы не работаем, все равно проводите сделку! Повторюсь, если вдруг таки штраф, мы его компенсируем (живыми деньгами)", — заявил Дмитрий Дубилет на своей Facebook-странице.

Больше заявлений от него или в целом от компании пока не наблюдалось.

Вместо справки

Онлайн-касса Checkbox

Checkbox — программный регистратор расчетных операций. Простыми словами — онлайн-касса, куда можно вносить все финансовые операции, чтобы они были под четким контролем налоговой, печатать чеки и т.п. С помощью такого сервиса удастся обойтись без физического кассового аппарата, ведь программа должна работать даже со смартфона.

Напомним, ранее "Телеграф" уже рассказывал, кого именно из предпринимателей обязали иметь РРО с 1 января. Такая техника необходима, чтобы бизнес мог продолжать свою работу.

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