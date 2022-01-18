РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году

С 1 января почти все предприниматели должны были перейти на работу с регистратором расчетных операций, но массовые подключения РРО обернулись большими неприятностями

17 декабря провалилась последняя попытка украинских предпринимателей отсрочить обязательное введение регистраторов расчетных операций (РРО) в 2022 году. В этот день народные депутаты не продлили мораторий на использование кассовых аппаратов и тем самым обязали всех ФОПов 2-4 групп обзавестись ими.

На деле же нововведение уже в первые дни действия вызвала многочисленные проблемы, которые могут отозваться бизнесу штрафами.

Как так случилось и можно ли избежать неприятностей, разбирался "Телеграф".

Масштабный сбой – слишком много РРО

Обязательность установки РРО вызвала скачкообразный рост количества регистраторов. Так, по данным главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, по состоянию на 14 января были зарегистрированы 227 тысяч РРО и программных РРО (ПРРО), в том числе 15 тысяч всего за сутки. К 18 января их общее число выросло до 250 тысячи, что составляет большую часть от числа ФЛП, обязанных иметь регистраторы расчетных операций.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев

Такой скачкообразный рост вызвал проблемы у предпринимателей, установивших ПРРО, когда один из соучредителей компании Checkbox Дмитрий Дубилет заявил, что причиной сбоя стало резкое повышение нагрузки на сервера компании.

"Десятки тысяч предпринимателей начали регистрировать кассы в последние дни года, чем обрушили наши системы (справедливости ради, далеко не только наши). Десятки тысяч — звучит не очень много, но нужно понимать, что бизнес-процессы здесь очень специфические", — пояснил Дубилет на своей странице в соцсетях.

Установка РРО и ПРРО по уверениям налоговиков должна облегчить жизнь предпринимателям, в частности, отменить ведение учета товарных запасов и сохранение первичных документов.

Как утверждает же Даниил Гетманцев, теперь для ФОПов главное — вести отчетность доходов по РРО, чего достаточно для отчета перед налоговой.

Вместе с тем предприниматели обязаны ежедневно создавать бумажные или электронные фискальные чеки и хранить их для отчетности перед фискалами.

Однако проблемы с программными РРО, которым подверглись многие бизнесмены в первых числах января, грозят им трудности в отчетах перед налоговой.

Что делать, если ПРРО не работает

Как жаловались предприниматели в начале января, у некоторых из них ПРРО не работали по нескольку дней, что может грозить им серьезными проблемами в будущем.

Так, согласно разъяснению ГФС Украины, программный РРО может работать в 2 режимах – онлайн, когда он подключен к серверу контролирующей организации и отправляет всю информацию в режиме реального времени и в режиме "офлайн".

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Во втором случае прямой связи с сервером фискальной службы может не быть. Правда, такой режим работы ограничен 36 часами подряд, или 168 часами в течение одного календарного месяца.

Согласно разъяснению ГФС, если ПРРО выходит из строя на короткое время и достаточно его перезагрузки для возобновления работы, оборудование не считается неисправным. В случае же, если перезагрузка не помогает, согласно требованиям "Порядка регистрации РРО" ФОП в течение суток должен сообщить о неисправности фискальные органы и производителю оборудования по форме №2-ПРРО.

На время до устранения неисправности ФОП не может проводить расчетные операции. Если же попытается, против него вступят в силу штрафные санкции в размере 10% от суммы первого чека и 150% от каждого последующего.

Если же ФОП в течение месяца не подаст в фискальные органы заявление о неисправности ПРРО, должно быть принято решение об отмене регистрации оборудования и предпринимателю придется "с нуля" регистрировать свой РРО.

Тем временем народные депутаты хотят распространить обязанность использовать РРО также на таксистов, разработав соответствующий законопроект.