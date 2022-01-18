РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году
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С 1 января почти все предприниматели должны были перейти на работу с регистратором расчетных операций, но массовые подключения РРО обернулись большими неприятностями
17 декабря провалилась последняя попытка украинских предпринимателей отсрочить обязательное введение регистраторов расчетных операций (РРО) в 2022 году. В этот день народные депутаты не продлили мораторий на использование кассовых аппаратов и тем самым обязали всех ФОПов 2-4 групп обзавестись ими.
На деле же нововведение уже в первые дни действия вызвала многочисленные проблемы, которые могут отозваться бизнесу штрафами.
Как так случилось и можно ли избежать неприятностей, разбирался "Телеграф".
Масштабный сбой – слишком много РРО
Обязательность установки РРО вызвала скачкообразный рост количества регистраторов. Так, по данным главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, по состоянию на 14 января были зарегистрированы 227 тысяч РРО и программных РРО (ПРРО), в том числе 15 тысяч всего за сутки. К 18 января их общее число выросло до 250 тысячи, что составляет большую часть от числа ФЛП, обязанных иметь регистраторы расчетных операций.
Такой скачкообразный рост вызвал проблемы у предпринимателей, установивших ПРРО, когда один из соучредителей компании Checkbox Дмитрий Дубилет заявил, что причиной сбоя стало резкое повышение нагрузки на сервера компании.
"Десятки тысяч предпринимателей начали регистрировать кассы в последние дни года, чем обрушили наши системы (справедливости ради, далеко не только наши). Десятки тысяч — звучит не очень много, но нужно понимать, что бизнес-процессы здесь очень специфические", — пояснил Дубилет на своей странице в соцсетях.
Установка РРО и ПРРО по уверениям налоговиков должна облегчить жизнь предпринимателям, в частности, отменить ведение учета товарных запасов и сохранение первичных документов.
Как утверждает же Даниил Гетманцев, теперь для ФОПов главное — вести отчетность доходов по РРО, чего достаточно для отчета перед налоговой.
Вместе с тем предприниматели обязаны ежедневно создавать бумажные или электронные фискальные чеки и хранить их для отчетности перед фискалами.
Однако проблемы с программными РРО, которым подверглись многие бизнесмены в первых числах января, грозят им трудности в отчетах перед налоговой.
Что делать, если ПРРО не работает
Как жаловались предприниматели в начале января, у некоторых из них ПРРО не работали по нескольку дней, что может грозить им серьезными проблемами в будущем.
Так, согласно разъяснению ГФС Украины, программный РРО может работать в 2 режимах – онлайн, когда он подключен к серверу контролирующей организации и отправляет всю информацию в режиме реального времени и в режиме "офлайн".
Во втором случае прямой связи с сервером фискальной службы может не быть. Правда, такой режим работы ограничен 36 часами подряд, или 168 часами в течение одного календарного месяца.
Согласно разъяснению ГФС, если ПРРО выходит из строя на короткое время и достаточно его перезагрузки для возобновления работы, оборудование не считается неисправным. В случае же, если перезагрузка не помогает, согласно требованиям "Порядка регистрации РРО" ФОП в течение суток должен сообщить о неисправности фискальные органы и производителю оборудования по форме №2-ПРРО.
На время до устранения неисправности ФОП не может проводить расчетные операции. Если же попытается, против него вступят в силу штрафные санкции в размере 10% от суммы первого чека и 150% от каждого последующего.
Если же ФОП в течение месяца не подаст в фискальные органы заявление о неисправности ПРРО, должно быть принято решение об отмене регистрации оборудования и предпринимателю придется "с нуля" регистрировать свой РРО.
Тем временем народные депутаты хотят распространить обязанность использовать РРО также на таксистов, разработав соответствующий законопроект.
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