Укр

Доллар и евро снова подскочили в цене: свежий курс валют на 12 мая

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Курсы валют на 12 мая Новость обновлена 12 мая 2022, 09:54
Курсы валют на 12 мая

Расценки на "черных" рынках поползли вверх

Курсы ведущих валют, установленные Национальным банком Украины на четверг, 12 мая, преимущественно оставались неизменными. Американский доллар по сравнению с прошлым днем остался равным 29,25 гривны, а курс евро даже немного снизился — 30,85 гривны. Что касается сегодняшних расценок на иностранную валюту на "черном" рынке, то они снова поползли вверх.

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Стоимость доллара и других валют на черном рынке
Стоимость доллара и других валют на черном рынке

Так, согласно данным обнародованным "Минфином", в четверг, 12 мая, на "черном" рынке доллар покупать придется за 34,00 гривны, а продают его за 33,70 гривны.

Евро за сутки модно купить за 35,70 гривны, продают – за 36,10 гривны.

Курс польского злотого в четверг будет удерживаться на отметке 7,40 гривны на покупке и 7,60 на продаже.

Курс доллара и евро в банках Украины
Курс доллара и евро в банках Украины

Следует добавить, что согласно официальному курсу Нацбанка, 12 мая курс гривны по отношению к евро увеличился на 2 копейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты предполагают, что курс американского доллара может приблизиться к рыночному, однако есть несколько условий, чтобы это все же произошло.

Теги:
#НБУ #Валюта #Курс валют #Курс доллара #Курс евро
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