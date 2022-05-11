Доллар удерживает позиции, евро продолжает расти: курс валют в банках и на черном рынке

Расценки держатся в основном на уровне прошлых отметок

По сравнению с показателями предыдущих дней валютные курсы, установленные на среду, 11 мая, в основном оставались стабильными.

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Так, согласно данным Минфина, курс американского доллара не изменился и сохранил значение на отметке в 29,25 гривны. При этом курс евро поднялся, однако не существенно — в течении сегодняшних суток он будет стоить 30,87 гривны.

Стоимость доллара и других валют на черном рынке

Расценки на доллар США и евро в украинских банках также удерживаются практически на тех же отметках, что и вчера. Что касается обменников, то приобрести доллар США 11 мая можно за 33,74 гривны, а вот купить на 19 копеек дешевле – за 33,45 гривны.

За евро обменники покупают за 35,39 гривны, а вот продают за 35,76 гривны.

Курс доллара и евро в банках Украины

Стоит также отметить, что официальный курс гривны, установленный Национальным банком Украины, то в среду он остается на уровне 29,25 гривны по сравнению с долларом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно прогнозам украинских экспертов, изменения курсов валют после завершения войны предусмотреть достаточно сложно, однако национальной украинской валюте — гривне, специалисты предрекают заметное укрепление.