Долар утримує позиції, євро продовжує зростати: курс валют у банках та на чорному ринку

Розцінки тримаються здебільшого на рівні минулоденних позначок

У порівнянні із показниками попередніх днів валютні курси, що були встановлені на середу, 11 травня, переважно залишалися стабільними.

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Так, згідно з даними Мінфіну курс американського долара не змінився і зберіг значення на позначці у 29,25 гривні за долар. При цьому курс євро піднявся, проте не суттєво — упродовж сьогоднішньої доби він коштуватиме 30,87 гривні.

Вартість долара та інших валют на чорному ринку

Розцінки на долар США та євро в українських банках також утримується практично на тих самих позначках, що і вчора. Що стосується обмінників, то придбати долар США 11 травня можна за 33,74 гривні, а от купити на 19 копійок дешевше — за 33,45 гривні.

За євро обмінники купують за 35,39 гривні, а от продають за 35,76 гривні.

Курс долара та євро у банках України

Що стосується офіційного курсу гривні, який був встановлений Національним банком України, то у середу він залишається на рівні 29,25 гривні у порівнянні з доларом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з прогнозами українських експертів, зміни курсів валют після завершення війни передбачити досить важко, проте національній українській валюті — гривні, фахівці пророкують помітне зміцнення.