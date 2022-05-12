Долар та євро знову підскочили в ціні: свіжий курс валют на 12 травня

Розцінки на "чорних" ринках поповзли вгору

Курси провідних валют, що були встановлені Національним банком України на четвер, 12 травня, переважно залишалися незмінними. Американський долар у порівнянні з минулим днем залишився рівним 29,25 гривні, а курс євро навіть трохи зменшився — 30,85 гривні. Що стосується сьогоднішніх розцінок на іноземну валюту на "чорному" ринку, то вони знову поповзли догори.

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Вартість долара та інших валют на чорному ринку

Так, згідно з даними оприлюдненими "Мінфіном", у четвер, 12 травня, на "чорному" ринку долар купувати доведеться за 34,00 гривні, а продають його за 33,70 гривні.

Євро упродовж доби модна купити за 35,70 гривні, продають – за 36,10 гривень.

Курс польського злотого у четвер утримуватиметься на позначці у 7,40 гривні на купівлі та 7,60 на продажу.

Курс долара та євро у банках України

Варто додати, що згідно з офіційним курсом Нацбанку, 12 травня курс гривні щодо євро збільшився на 2 копійки. Стосовно долара курс національної валюти залишається на тому самому рівні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти припускають, що курс американського долара може наблизитися до ринкового, проте є кілька умов, аби це все ж сталося.