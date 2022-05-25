В Украине частично изменится порядок получения пенсий: для кого и в чем
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Изменения коснутся пенсионеров воинской службы
Украинские военные пенсионеры, ушедшие на покой со срочной службы, а также их родственники смогут наконец-то выбирать банковское учреждение, которое будет начислять выплаты пенсий. Это предусмотрено законопроектом 7337, который парламент проголосовал по сокращенной процедуре 22 мая.
Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на текст документа.
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Ранее военные пенсионеры могли получать свои законные деньги исключительно через "Ощадбанк". Такое требование было прямо прописано в законе, которым прописываются финансовое обеспечение лиц, которые уволены в военной службы, и некоторых других категорий граждан.
Возможность получать пенсию в любом месте проживания, вне зависимости от адреса регистрации, за этими пенсионерами все еще сохраняется, как раньше.
Отметим, что вместе с самими экс-военными возможность выбирать более удобный банк для получения соцвыплат получат и члены их семей.
Раньше "Телеграф" рассказывал, кому из украинских пенсионеров можно рассчитывать на изменение размеров выплат с 1 июня.
Также мы писали, сколько еще раз до конца 2022 года ПФУ будет пересчитывать пенсии и когда.