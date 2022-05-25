В Україні частково зміниться порядок отримання пенсій: для кого та в чому

Зміни зачеплять пенсіонерів військової служби

Українські військові пенсіонери, які пішли на спокій із термінової служби, а також їхні родичі зможуть нарешті обирати банківську установу, котра нараховуватиме виплати пенсій. Це передбачено законопроєктом 7337, який парламент проголосував за скороченою процедурою 22 травня.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на текст документа.

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Раніше військові пенсіонери могли отримувати свої законні гроші виключно через Ощадбанк. Така вимога була прямо прописана в законі, яким передбачене фінансове забезпечення осіб, котрі звільнені із військової служби, та деяких інших категорій громадян.

Можливість отримувати пенсію в будь-якому місці проживання незалежно від адреси реєстрації за цими пенсіонерами все ще зберігається, як раніше.

Зазначимо, що разом із самими ексвійськовими можливість обирати зручніший банк для отримання соцвиплат отримають і члени їхніх сімей.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому з українських пенсіонерів можна розраховувати на зміну розмірів виплат із 1 червня.

Також ми писали, скільки ще раз до кінця 2022 року ПФУ перераховуватиме пенсії і коли.