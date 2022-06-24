Некоторым пенсионерам добавят почти 1000 гривен с 1 июля - кому повезет

Чтобы получить добавку надо выполнить одно условие

С 1 июля в Украине изменится размер прожиточного минимума для украинцев, что прямо повлияет на размер пенсий некоторых категорий граждан.

Так, для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2600 гривен, детей в возрасте до 6 лет – 2201 гривны, от 6 до 18 лет – 2744 гривны, а для нетрудоспособных лиц – 2027 гривен. Последняя сумма станет также минимальным размером пенсии для украинцев с 1 июля и по 1 декабря.

Иначе говоря, украинцы которым не хватает стажа для получения пенсии больше чем минимальная, с 1 июля будут получать 2027 гривен пенсии ежемесячно, что на 93 гривны больше чем сейчас – 1934 гривны.

Подобную минимальную пенсию украинцы будут получать до 1 декабря, когда ее размер снова увеличится до 2093 гривен.

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При этом, поскольку максимальный размер пенсии в Украине ограничен 10 ее минимальными размерами, некоторые пенсионеры получат прибавку сразу в 930 гривен – до 20 270 гривен в месяц. Правда это возможно лишь для тех, чья заработная плата примерно впятеро превышала размер средней по Украине и составляла не менее 55 тысяч гривен.

Тем временем Пенсионный фонд Украины отчитался о финансировании пенсий в июне на 49,6 млрд грн по состоянию на 23 июня.

При этом из-за продолжающейся агрессии россии против Украины многие украинцы не могут получить от государства пенсию и социальные выплаты.