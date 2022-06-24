Деяким пенсіонерам додадуть майже 1000 гривень із 1 липня — кому пощастить

Щоб отримати добавку треба виконати одну умову

З 1 липня в Україні зміниться розмір прожиткового мінімуму для українців, що вплине на розмір пенсій деяких категорій громадян.

Так, для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме 2600 гривень, дітей віком до 6 років – 2201 гривню, від 6 до 18 років – 2744 гривні, а для непрацездатних осіб – 2027 гривень. Остання сума стане також мінімальним розміром пенсії для українців з 1 липня та до 1 грудня.

Інакше кажучи, українці яким не вистачає стажу для отримання пенсії більше ніж мінімальна, з 1 липня отримуватимуть 2027 гривень пенсії щомісяця, що на 93 гривні більше, ніж зараз – 1934 гривні.

Подібну мінімальну пенсію українці отримуватимуть до 1 грудня, коли її розмір знову збільшиться до 2093 гривень.

Читайте також: Категорія Гроші Українці отримуватимуть до 20 тисяч гривень пенсії, але є одна умова Разом із прожитковим мінімумом у липні зростуть пенсії, у деяких дуже серйозно

При цьому, оскільки максимальний розмір пенсії в Україні обмежений 10 її мінімальними розмірами, деякі пенсіонери отримають збільшення одразу в 930 гривень – до 20 270 гривень на місяць. Щоправда, це можливо лише для тих, чия заробітна плата приблизно вп’ятеро перевищувала розмір середньої по Україні та становила не менше 55 тисяч гривень.

Тим часом Пенсійний фонд України звітував про фінансування пенсій у червні на 49,6 млрд. грн. станом на 23 червня.

При цьому через агресію росії, що триває, проти України багато українців не можуть отримати від держави пенсію і соціальні виплати.