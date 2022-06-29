Свинине предрекли падение цен – когда это случится и почему

С начала войны свинина выросла в цене на 25%, но уже в этом году она снова упадет в стоимости

С началом российской агрессии в Украине продолжается рост цен на продукты, к примеру свинина всего за месяц добавила к цене от 10 до 18 гривен. И это далеко не предел.

В целом с начала войны с рф свинина в Украине подорожала уже на 25%.

Как пишет "Фокус" со ссылкой на руководителя свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василия Старобора, в росте цен сыграли роль ряд факторов.

"Свою роль сыграл выход юго-восточных производителей, отсутствие импорта и рост цен на топливо. Логистика существенно не повлияла на рост цен, поскольку стала проблемой только для небольших и средних переработчиков, вообще не имевших возможности приобрести топливо", — говорится в публикации.

По данным Ассоциации свиноводов Украины поголовье свиней с 24 февраля снизилось на 10%

Вместе с тем уже осенью Василий Старобор прогнозирует падение цен на свинину в Украине на довоенный уровень.

Среди причин – отсутствие площадей у аграриев для хранения урожая зерновых на фоне невозможности обеспечить оперативный сбыт зерна из-за заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Это означает потенциальный рост интереса фермеров к животноводству, при котором зерно может быть переработано на комбикорм, что приведет к росту производства мяса, а значит и падению цен на него.

Однако не только мясо бьет ценовые рекорды в этом году, также растет в цене и гречка, которая в рознице достигает 90 гривен за килограмм. Ей также прогнозируют снижение цен осенью с уборкой нового урожая, примерно до 45-50 гривен за килограмм в рознице.