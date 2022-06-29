Свинині пророкували падіння цін – коли це станеться і чому

З початку війни свинина зросла в ціні на 25%, але вже цього року вона знову впаде у ціні

З початком російської агресії в Україні продовжується зростання цін на продукти, наприклад, свинина всього за місяць додала до ціни від 10 до 18 гривень. І це далеко не межа.

Загалом з початку війни з Росії свинина в Україні подорожчала вже на 25%.

Як пише "Фокус" з посиланням на керівника свинарського напряму агрохолдингу KSG Agro Василя Старобора, у зростанні цін відіграли роль низка факторів.

"Свою роль відіграв вихід південно-східних виробників, відсутність імпорту та зростання цін на пальне. Логістика суттєво не вплинула на зростання цін, оскільки стала проблемою лише для невеликих та середніх переробників, які взагалі не мали можливості придбати паливо", — йдеться у публікації.

За даними Асоціації свинарів України, поголів’я свиней з 24 лютого знизилося на 10%.

Водночас уже восени Василь Старобор прогнозує падіння цін на свинину в Україні на довоєнний рівень.

Серед причин – відсутність площ у аграріїв для зберігання врожаю зернових на тлі неможливості забезпечити оперативний збут зерна через заблоковані порти на Чорному та Азовському морях. Це означає потенційне зростання інтересу фермерів до тваринництва, при якому зерно може бути перероблене на комбікорм, що призведе до зростання виробництва м’яса, а отже, і падіння цін на нього.

Проте не лише м’ясо б’є цінові рекорди цього року, зростає в ціні й гречка, яка у роздробі сягає 90 гривень за кілограм. Їй також прогнозують зниження цін восени зі збиранням нового врожаю приблизно до 45-50 гривень за кілограм у роздріб.