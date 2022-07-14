Укр

В "Приватбанке" рассказали, как оформить помощь от ООН – можно получить до 7500 гривен

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
256
Как получить помощь от ООН Новость обновлена 14 июля 2022, 16:31
Как получить помощь от ООН

Украинцы имеют возможность оформить помощь от международных организаций

Украинцы, нуждающиеся в помощи вследствие российской агрессии, могут обратиться за оформлением денежной помощи от международных организаций. Памятку о том, как это сделать рассылает своим клиентам Приватбанк.

Кто имеет право на помощь:

  • внутренне перемещенные лица, находящиеся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах
  • лица, проживающие/находящиеся на временно оккупированных или деоккупированных территориях
  • лица, проживающие/находящиеся в зоне активных боевых действий на территории Украины
  • самые незащищенные слои населения, имеющие такие социальные статусы: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в том числе среди внутренне перемещенных лиц.

Как подать заявку на получение помощи

  • через онлайн-платформу "еПомощь". Для этого нажмите кнопку "Заполнить заявку на помощь", выберите социальный статус, заполните персональные данные и укажите международный номер банковского счета IBAN.
  • через представительство ООН (список локаций: Telegram-канал: "Выплаты ВПЛ от УВКБ ООН")
  • черед представительства Красного Креста.

Через ПриватБанк Украинцы могут получить выплаты от международных организаций:

  • Гуманитарная организация ООН (WFP)
  • Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
  • Международный Комитет Красного Креста
  • Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC)
  • Общество Красного Креста Украины по программе "Убежище"

Выплата помощи от международных организаций осуществляется автоматически на любую карту ПриватБанка, в частности на Digital карту, которую можно открыть в считанные минуты через Приват24.

Зачисление денежной помощи и снятие наличных с Карты для выплат – без комиссии.

В целом благодаря меморандумам, заключенным с агентствами ООН и другими международными организациями, удалось привлечь более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам человек, пострадавших от войны.

Теги:
#ООН #Пособия #ВПО