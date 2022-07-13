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Украинские пенсионеры могут рассчитывать на выплату 6600 грн от ООН: как получить

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Пенсионеры остаются одной из наименее защищенных категорий населения во время войны Новость обновлена 13 июля 2022, 13:44
Пенсионеры остаются одной из наименее защищенных категорий населения во время войны

Такую возможность имеют люди, не имеющие по разным причинам статуса внутренне перемещенных лиц

Украинские пенсионеры, которые находятся на временно оккупированной территории, но имеют проблемы с денежным обеспечением, могут подать заявку на получение помощи от ООН. Рассчитывать на такие выплаты могут около 65 тысяч человек, у которых не оформлен статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Как сообщает телеканал ICTV, выплаты будут проводиться Минсоцполитики совместно с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Люди, которые уже подали заявки через платформу "єДопомога" начнут получать свои деньги в ближайшее время.

Стоит отметить, что общая сумма такой помощи — 6 600 грн, однако выплачивается она не единоразово, а на протяжении трех месяцев. Ее разобьют на три платежа, каждый из которых будет равен 2 200 грн.

В первую очередь деньги будут выплачены людям, которые:

  • находятся во временной оккупации;
  • живут на территориях, уже деоккупированных от вражеских войск;
  • проживают в регионах активных боевых действий.

Простыми словами, речь о пенсионерах, которые не являются ВПЛ, но все равно ощутили на себе, что такое война.

Получение помощи от ООН не является автоматическим, для этого стоит подать заявку через веб-платформу "єДопомога". Вам нужно будет заполнить соответствующую заявку, указав некоторые личные данные. Их обработает база Минсоцполитики, после чего передаст на рассмотрение международной организации. Решение о предоставлении (или нет) такой выплаты пенсионерам принимается иностранными партнерами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории пенсионеров получают повышенные пенсии уже с 1 июля. Также есть и те, кому индексация выплат светит только после окончания войны и снятия военного положения.

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#ООН #Пенсионеры #Выплаты #Пенсия #Финансовая помощь