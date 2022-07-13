Украинские пенсионеры могут рассчитывать на выплату 6600 грн от ООН: как получить

Такую возможность имеют люди, не имеющие по разным причинам статуса внутренне перемещенных лиц

Украинские пенсионеры, которые находятся на временно оккупированной территории, но имеют проблемы с денежным обеспечением, могут подать заявку на получение помощи от ООН. Рассчитывать на такие выплаты могут около 65 тысяч человек, у которых не оформлен статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Как сообщает телеканал ICTV, выплаты будут проводиться Минсоцполитики совместно с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Люди, которые уже подали заявки через платформу "єДопомога" начнут получать свои деньги в ближайшее время.

Стоит отметить, что общая сумма такой помощи — 6 600 грн, однако выплачивается она не единоразово, а на протяжении трех месяцев. Ее разобьют на три платежа, каждый из которых будет равен 2 200 грн.

В первую очередь деньги будут выплачены людям, которые:

находятся во временной оккупации;

живут на территориях, уже деоккупированных от вражеских войск;

проживают в регионах активных боевых действий.

Простыми словами, речь о пенсионерах, которые не являются ВПЛ, но все равно ощутили на себе, что такое война.

Получение помощи от ООН не является автоматическим, для этого стоит подать заявку через веб-платформу "єДопомога". Вам нужно будет заполнить соответствующую заявку, указав некоторые личные данные. Их обработает база Минсоцполитики, после чего передаст на рассмотрение международной организации. Решение о предоставлении (или нет) такой выплаты пенсионерам принимается иностранными партнерами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории пенсионеров получают повышенные пенсии уже с 1 июля. Также есть и те, кому индексация выплат светит только после окончания войны и снятия военного положения.