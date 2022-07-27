Пенсий в июле стало меньше – стоит ли ожидать задержек

В июле после роста пенсий ПФУ почему-то направил на их выплату меньше денег чем в июне

Во вторник, 26 июля, Пенсионный Фонд Украины отчитался об окончании финансирования пенсий за июль. Всего Фонд перевел на нужды пенсионеров 50,2 млрд грн.

При этом в июне на пенсии ПФУ потратил на 1 миллиард гривен больше – 51,2 млрд, что заставляет задуматься о возможных проблемах с выплатами пенсии в Украине. В начале месяца такие разговоры возникали, что связывалось с ростом пенсионных выплат для нескольких миллионов украинских пенсионеров в среднем на 45 гривен. При этом у некоторых категорий граждан, к примеру, минимальная пенсия шахтеров составляет свыше 6000 гривен, а средняя у военных пенсионеров почти 9 тысяч, что вдвое выше средней по стране.

Впрочем, еще 12 июля Министерство социальной политики Украины поспешило успокоить украинских пенсионеров — народные депутаты приняли изменения в госбюджет на 2022 год которыми на социальные нужды дополнительно выделили почти 74 миллиарда гривен. Более 32 миллиардов из этой суммы были направлены на выплату пенсий до конца года.

Тем не менее до конца года украинских пенсионеров еще дважды ожидают повышение пенсионных выплат – с 1 октября и 1 декабря. Доплаты произойдут в рамках повышения доходов пенсионеров старше 70 лет и роста прожиточного минимума до 2093 гривен.