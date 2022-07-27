Пенсій у липні поменшало – чи варто очікувати затримок

У липні після зростання пенсій ПФУ чомусь направив на їхню виплату менше грошей, ніж у червні

У вівторок, 26 липня, Пенсійний Фонд України прозвітував про закінчення фінансування пенсій за липень. Загалом Фонд переказав на потреби пенсіонерів 50,2 млрд грн.

При цьому у червні на пенсії ПФУ витратив на 1 мільярд гривень більше – 51,2 млрд, що змушує задуматися про можливі проблеми із виплатами пенсії в Україні. На початку місяця такі розмови виникали, що пов’язувалося із зростанням пенсійних виплат для кількох мільйонів українських пенсіонерів у середньому на 45 гривень. При цьому виплати у деяких категорій громадян зросли значно більше, наприклад,мінімальна пенсія шахтарів становить понад 6000 гривень, а середня у військових пенсіонерів - майже 9 тисяч, що вдвічі вище за середню по країні.

Втім, ще 12 липня Міністерство соціальної політики України поспішило заспокоїти українських пенсіонерів — народні депутати ухвалили зміни до держбюджету на 2022 рік, якими на соціальні потреби додатково виділили майже 74 мільярди гривень. Понад 32 мільярди з цієї суми були спрямовані на виплату пенсій до кінця року.

Проте до кінця року на українських пенсіонерів ще двічі очікують підвищення пенсійних виплат – з 1 жовтня та 1 грудня. Доплати відбудуться в рамках підвищення доходів пенсіонерів віком від 70 років та зростання прожиткового мінімуму до 2093 гривень.