Нацбанк поменял политику: чего ждать от курса доллара в Украине в августе

Все эксперты уверены, что август станет спокойным для гривны, а доллар может даже упасть в цене

Последний день июля курс доллара к гривне опустился в сравнении с 30 июля, и, по мнению экспертов, это только начало будущего падения курса заграничной валюты, которая в августе должна сохранять стабильность на уровне не более 40 гривен.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, рост курса доллара связан с ростом спроса на него со стороны НБУ, который за 25-29 июля купил в золотовалютные резервы 682 миллиона долларов.

"Не поддавайтесь панике! Нацбанк поменял политику. Он не хочет тратить валютные резервы или хочет минимизировать их трату. Поэтому подобные всплески курса — вполне могут быть на панике. Но мой прогноз остается 40 на август", — так объясняет происходящее на рынке и дает прогноз эксперт.

Финансовый эксперт Виталий Шапран считает, на валютном рынке наблюдается профицит валюты на межбанке, поэтому курс доллара через неделю должен вернуться примерно к официальному в 36,6 грн., может несколько выше.

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что курс доллара в августе закрепится на уровне примерно 40 гривен, возможно несколько больше, однако уже в сентябре он может упасть до 38 гривен. Этому будет способствовать экспорт зерновых из морских портов Украины.