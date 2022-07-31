Нацбанк змінив політику: чого чекати від курсу долара в Україні у серпні

Усі експерти впевнені, що серпень стане спокійним для гривні, а долар може навіть знизитися в ціні.

Останній день липня курс долара до гривні опустився порівняно з 30 липня, і, на думку експертів, це лише початок майбутнього падіння курсу закордонної валюти, що у серпні має зберігати стабільність на рівні не більше 40 гривень.

На думку економічного експерта Данила Моніна, зростання курсу долара пов’язане зі зростанням попиту на нього з боку НБУ, який за 25-29 липня купив у золотовалютні резерви 682 мільйони доларів.

"Не піддавайтеся паніці! Нацбанк змінив політику. Він не хоче витрачати валютні резерви або хоче мінімізувати їхню витрату. Тому подібні сплески курсу — цілком можуть бути на паніці. Але мій прогноз залишається 40 на серпень", — так пояснює те, що відбувається на ринку, і дає прогноз експерт.

Фінансовий експерт Віталій Шапран вважає, що на валютному ринку спостерігається профіцит валюти на міжбанку, тому курс долара через тиждень має повернутися приблизно до офіційного в 36,6 грн., може трохи вищий.

Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що курс долара в серпні закріпиться на рівні приблизно 40 гривень, можливо, дещо більше, проте вже у вересні він може впасти до 38 гривень. Цьому сприятиме експорт зернових із морських портів України.