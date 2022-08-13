Почему курс доллара выше официального – в НБУ дали ответ

Курс доллара снова растет и это неминуемо, считают в НБУ

В конце второй недели августа курс наличного доллара снова начал расти, всего за день увеличившись на 50 копеек до 40,5 грн, что на 10% превышает фиксированный курс американской валюты в 36,6 грн установленный НБУ 21 июля.

Как признался в интервью "Форбс Украина" глава Национального банка Кирилл Шевченко, Нацбанк по объективным причинам не может заставить курс наличного доллара быть равным фиксированному.

"Разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов. Пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница", — отметил Шевченко.

Глава НБУ признался, что рост наличного курса был вполне ожидаем в финучреждении как из-за этих ограничений, так и из-за спекуляций на валютном рынке. При этом Нацбанк старается сделать все для улучшения ситуации, в частности, чтобы сдержать курсовую разницу, были расширены возможности банков по продаже наличной валюты.

Ранее эксперты отмечали тревожную тенденцию на валютном рынке, при котором Национальный банк снова увеличил продажу доллара из своих резервов, что говорило о грядущем росте курса доллара к гривне.