Чому курс долара вищий за офіційний – у НБУ дали відповідь

Курс долара знову зростає і це неминуче, вважають у НБУ

Наприкінці другого тижня серпня курс готівкового долара знову почав зростати, всього за день збільшившись на 50 копійок до 40,5 грн, що на 10% перевищує фіксований курс американської валюти в 36,6 грн., встановлений НБУ 21 липня.

Як зізнався в інтерв’ю "Форбс Україна" голова Національного банку Кирило Шевченко, Нацбанк з об’єктивних причин не може змусити курс готівкового долара дорівнювати фіксованому.

"Різниця між офіційним та готівковим курсами насамперед пов’язана з існуванням валютних обмежень, які у свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів. Поки існуватимуть обмеження, існуватиме і ця курсова різниця", — зазначив Шевченко.

Глава НБУ зізнався, що зростання готівкового курсу було цілком очікуваним у фінустанові як через ці обмеження, так і спекуляції на валютному ринку. При цьому Нацбанк намагається зробити все для покращення ситуації, зокрема, щоб стримати курсову різницю, було розширено можливості банків із продажу готівкової валюти.

Раніше експерти відзначали тривожну тенденцію на валютному ринку, при якому Національний банк знову збільшив продаж долара зі своїх резервів, що говорило про зростання курсу долара до гривні.