Курс доллара в ноябре – НБУ рассказал, как будет сдерживать его рост

НБУ рассказал что будет с курсом доллара дальше

В то время как доллар на черном рынке резко просел в цене – его обменный курс упал сразу на 20 копеек, в НБУ очевидно опасаются его роста и потому разработали стратегию сдерживания заокеанской валюты.

Так, как говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, стабилизации курса доллара в июле-сентябре способствовали:

валютные интервенции НБУ для поддержания курсовой стабильности и обеспечение устойчивости экономики, при которой чистая продажа иностранной валюты сократилась по сравнению со вторым кварталом с $9,5 млрд до $5.3 млрд дол.

рост предложения и поступления в страну валюты благодаря работе "зернового коридора", более низкие объемы покупки валюты импортерами энергоресурсов, а также значительные объемы продажи иностранной валюты правительством на межбанковском валютном рынке;

рост официального курса доллара;

снижение эмиссии гривны;

валютные ограничения НБУ;

высокая учетная ставка в 25%.

Все эти меры по мнению Нацбанка, и позволили сдержать скачкообразный рост курса доллара, зафиксированный летом. Однако, как гласят выводы отчета, "способность валютного рынка к самостоятельному уравновешиванию ограничена, поэтому поддержка курса гривни будет оставаться основным средством НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности".

Иначе говоря, Нацбанк продолжит свою нынешнюю практику поддержки курса гривни за счет высокой учетной ставки, валютных ограничений и валютных интервенций.

По мнению директора департамента казначейства АО "Коммерческий Индустриальный Банк" Германа Марченко, курс доллара до декабря вырастет не более чем на 2-3%, то есть на 0,8-1,2 грн.