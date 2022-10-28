Курс долара у листопаді – НБУ розповів, як стримуватиме його зростання

НБУ розповів, що буде з курсом долара далі

У той час як долар на чорному ринку різко просів у ціні – його обмінний курс впав одразу на 20 копійок, у НБУ очевидно побоюються його зростання і тому розробили стратегію стримування заокеанської валюти.

Так, як йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, стабілізації курсу долара у липні-вересні сприяли:

валютні інтервенції НБУ для підтримки курсової стабільності та забезпечення стійкості економіки, за якої чистий продаж іноземної валюти скоротився порівняно з другим кварталом з $9,5 млрд до $5.3 млрд дол.

зростання пропозиції та надходження до країни валюти завдяки роботі "зернового коридору", нижчі обсяги купівлі валюти імпортерами енергоресурсів, а також значні обсяги продажу іноземної валюти урядом на міжбанківському валютному ринку;

зростання офіційного курсу долара;

зниження емісії гривні;

валютні обмеження НБУ;

висока облікова ставка 25%.

Всі ці заходи на думку Нацбанку, і дозволили стримати стрибкоподібне зростання курсу долара, зафіксоване влітку. Однак, як свідчать висновки звіту, "здатність валютного ринку до самостійного врівноваження обмежена, тому підтримка курсу гривні залишатиметься основним засобом НБУ щодо забезпечення макрофінансової стабільності".

Інакше висловлюючись, Нацбанк продовжить свою нинішню практику підтримки курсу гривні за рахунок високої облікової ставки, валютних обмежень та валютних інтервенцій.

На думку директора департаменту казначейства АТ "Комерційний індустріальний банк" Германа Марченка, курс долара до грудня зросте не більше ніж на 2-3%, тобто на 0,8-1,2 грн.