Украинцы жалуются на невыплату зарплаты из-за отсутствия света в рабочее время - законно ли это?

Нет света — нет зарплаты, считают некоторые работодатели

Продолжающиеся во многих регионах страны отключения света из-за ракетных ударов агрессоров по энергетической инфраструктуре подняли вопрос оплаты труда работников на время отсутствия электроэнергии.

"Только что был в Новусе и пока мне резали сыр, поговорил с женщиной (работницей Новуса). А мы поговорили на очень актуальную тему — отключение электричества. И знаете, что? Очень шокирующую информацию сказала эта дама, что работникам НЕ начисляют и не платят при отсутствии света!!! NOVUS это нормально?", — написала на своей странице в Facebook блогер София Никитина.

"Телеграф" поинтересовался у юристов, является ли законным со стороны работодателя не оплачивать время, которое приходится на отключение электроэнергии.

Может быть законно, но есть один нюанс

Как рассказал "Телеграфу" старший партнер в адвокатском объединении "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, в целом подобный шаг со стороны работодателя может быть законным, но при соблюдении одного условия.

"Если работодатель заключил со своими работниками письменный договор с нефиксированным рабочим временем, что является требованием пункта 6.2 статьи 24 КЗоТ Украины, не платить зарплату можно на абсолютно законных основаниях", — пояснил Кравец.

Руководитель-управляющий партнер адвокатской фирмы "Пакс" Дмитрий Нестеченко отметил, что на практике это сделать непросто.

"Нужно обязательно заключить письменный договор, в который включить время, в течение которого работник может не работать и не находиться на своем рабочем месте и это время должно приходиться на период отключения света. На практике это сделать сложно, когда именно не будет света – работодатель не знает. Куда проще если речь идет о плановых отключениях о которых предупреждают, тогда просто составляется рабочий график с перерывом на время плановых отключений", — поясняет собеседник "Телеграфа".

Если же с работником не заключен письменный договор с нефиксированным рабочим временем, а просто не насчитывается и не выплачивается зарплата за время отсутствия электроэнергии – это незаконно, констатирует Дмитрий Нестеченко.

Из-за ракетных ударов оккупантов в Украине ощущается дефицит электроэнергии, что ведет к введению графика плановых отключений в Киеве. Вместе с тем, киевлян успокаивают, что 12-часовых отключений света не планируется.