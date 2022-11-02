Українці скаржаться на невиплату зарплати через відсутність світла у робочий час - чи це законно?

Немає світла – немає зарплати, вважають деякі роботодавці

Відключення світла через ракетні удари агресорів по енергетичній інфраструктурі, що продовжуються в багатьох регіонах країни, порушили питання оплати праці працівників на час відсутності електроенергії.

"Щойно була у Новусі і поки мені різали сир, поговорила із жінкою (робітницею Новуса). А ми поговорили на дуже актуальну тему — відключення електрики. І знаєте, що? Дуже шокуючу інформацію сказала ця дама, що працівникам НЕ нараховують і не платять грошы за відсутності світла!!! NOVUS це нормально?", — написала на своїй сторінці у Facebook блогер Софія Нікітіна.

"Телеграф" поцікавився у юристів, чи є законним з боку роботодавця не оплачувати час, який припадає на відключення електроенергії.

Може бути законно, але є один нюанс

Як розповів "Телеграфу" старший партнер в адвокатському об’єднанні "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, загалом подібний крок з боку роботодавця може бути законним, але за дотримання однієї умови.

"Якщо роботодавець уклав зі своїми працівниками письмовий договір із нефіксованим робочим часом, що є вимогою пункту 6.2 статті 24 КЗпП України, не платити зарплату можна на абсолютно законних підставах", — пояснив Кравець.

Керівник-керуючий партнер адвокатської фірми "Пакс" Дмитро Нестеченко наголосив, що на практиці це зробити непросто.

"Потрібно обов’язково укласти письмовий договір, до якого включити час, протягом якого працівник може не працювати і не перебувати на своєму робочому місці і цей час має припадати на період відключення світла. На практиці це зробити складно, коли саме не буде світла – роботодавець не знає. Куди простіше якщо йдеться про планові відключення, про які попереджають, тоді просто складається робочий графік з перервою на час планових відключень", — пояснює співрозмовник "Телеграфа".

Якщо ж із працівником не укладено письмового договору з нефіксованим робочим часом, а просто не нараховується та не виплачується зарплата за час відсутності електроенергії – це незаконно, констатує Дмитро Нестеченко.

Через ракетні удари окупантів в Україні відчувається дефіцит електроенергії, що веде до запровадження графіку планових відключень у Києві. Водночас киян заспокоюють, що 12-годинних відключень світла не планується.