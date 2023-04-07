Одиноких матерей могут оставить без пособий на детей: в чем причина

Назначение выплат будет зависеть от суммы сбережений на счетах матери-одиночки

В Украине выплаты матерям-одиночкам могут урезать. Коснется это так называемых "финансово независимых" матерей.

Соответствующий документ, разработанный Минсоцполитики, уже опубилкован на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Определенная категория одиноких мам может лишиться денежной поддержки от государства.

В документе сказано, что без выплат могут оставить матерей, у которых на банковском депозитном счете лежит свыше 100 тысяч гривен. Отмечается, что сумма может лежать не на одном счете, а на нескольких. Таким образом, если у матери-одиночки есть больше 100 тысяч гривен, то она считается финансово независимой, а значит не нуждается в помощи от государства.

"Лица, входящие в состав семьи, на 1 число месяца, с которого назначается государственная социальная помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, о чем идет речь в декларации", — говорится в сообщении.

Также эта норма действует и при назначении субсидий на оплату коммунальных услуг. Если у одного из членов семьи на одном или нескольких банковских счетах есть сумма больше 100 тысяч гривен, то субсидия назначаться не будет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько платят безработным в Украине и кто именно может рассчитывать на финансовую поддержку государства.