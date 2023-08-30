Грузия увеличивает присутствие своей винопродукции на рынке россии

Грузинская винопродукция, которая присутствует в рф, до сих пор не запрещена в Украине

Грузинские виноделы увеличивают экспорт своей винопродукции в рф, увеличивая тем самым свое присутствие там и зависимость от страны-агрессорки, сообщили "Телеграфу" в Governance Monitoring Center (GMC).

"В период с 1 января по 30 апреля 2023 года в россию были экспортированы винопродукции на сумму 52,4 млн долларов США, что составляет 66,6% от общего объема экспорта", — рассказывает "Бизнес Телеграфу" Хатия Николаишвили, старший научный сотрудник Governance Monitoring Center, Тбилиси.

По ее наблюдениям, темпы экспорта грузинской винопродукции в Россию растут ежемесячно. Поэтому доля россии в общем экспорте винопродукции Грузии тоже увеличилась по сравнению с январем-апрелем прошлого года — с 55,7% до 66,6%, говорит аналитик.

Винопродукцию экспортируют топ-10 местных производителей, финансирующих пропутинскую партию "Грузинская мечта". Они же поставляют ее и в Украину. По данным GMC, экспорт грузинской винопродукции в Украину с января по июль 2023 года составил $7,7 млн долларов. В эту сумму включены и поставки лояльных к Кремлю компаний.

Присутствие винодельческой продукции сторонников Кремля на украинском рынке недопустимо, считает генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

"Цифры здесь не главное. Второй год большой войны. Производители этой страны нивелируют принципы добропорядочности, этичности. Игнорируют демократические принципы поддержки Украины. И это в то время как мировые компании отказываются от больших заработков в россии и покидают этот рынок. Только не виноделы Грузии", — комментирует Владимир Кучеренко, генеральный директор корпорации "Укрвинпром".

По его данным, в 2022 году Грузия поставила на полки украинских сетей и магазинов 5,9 тыс. тонн винодельческой продукции на сумму 11,08 млн долларов.

Напомним, корпорация "Укрвинпром" пытается ввести санкции против винодельческих компаний из Грузии и Армении, которые присутствуют в Украине и экспортируют свою продукцию в россию, финансируя путинский режим.