Грузія збільшує присутність своєї винопродукції на ринку росії

Грузинська винопродукція, яка присутня в росії, досі не заборонена в Україні

Грузинські винороби збільшують експорт своєї винопродукції до рф, збільшуючи тим самим свою присутність там і залежність від країни-агресорки, повідомили "Телеграфу" в Governance Monitoring Center (GMC).

"У період з 1 січня по 30 квітня 2023 року до Росії було експортовано винопродукції на суму 52,4 млн доларів США, що становить 66,6% від загального обсягу експорту", — розповідає "Бізнес Телеграфу" Хатія Ніколаішвілі, старший науковий співробітник Governance Monitoring Center, Тбілісі.

За її спостереженнями, темпи експорту грузинської винопродукції до росії зростають щомісяця. Тож, частка рф в загальному експорті винопродукції Грузії теж збільшилась порівняно з січнем-квітнем минулого року - з 55,7% до 66,6%, каже аналітик.

Винопродукцію експортують топ-10 місцевих виробників, які фінансують пропутінську партію "Грузинська мрія". Вони ж постачають її і в Україну. За даними GMC, експорт грузинської винопродукції до України з січня по липень 2023 року склав $7,7 млн доларів. В цю суму включено і поставки лояльних до Кремля компаній.

Присутність виноробної продукції прибічників Кремля на українському ринку неприпустима, вважає генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.

"Цифри тут не головне. Другий рік великої війни. Виробники цієї країни нівелюють принципи добропорядності, етичності. Ігнорують демократичні принципи підтримки України. І це в той час, як світові компанії відмовляються від великих заробітків в росії й залишають цей ринок. Тільки не винороби Грузії", — коментує Володимир Кучеренко, генеральний директор корпорації "Укрвинпром".

За його даними, в 2022 році Грузія поставила на полиці українських мереж та магазинів 5,9 тис тонн виноробної продукції на суму 11,08 млн доларів.

Нагадаємо, корпорація "Укрвинпром" намагається запровадити санкції проти виноробних компаній з Грузії та Вірменії, які присутні в Україні та експортують свою продукцію до росії, фінансуючи путінський режим.