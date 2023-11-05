Часть украинских пенсионеров останется без выплат: кому это грозит и как получить свои деньги

Получить свои деньги все же можно

Часть украинских пенсионеров может вскоре перестать получать пенсию, однако если это произошло, то отчаиваться не стоит, так как выплаты можно возобновить.

Как пишет издание "На пенсии", первый замминистра социальной политики Дарья Марчак говорит, что речь идет о людях, которые не снимали деньги со своих карточных счетов в течение последних 6 месяцев.

По ее словам, этот механизм действовал и ранее и нововведением не является, однако в Минсоце хотят упростить процесс разблокирования средств для лиц, у которых с этим могут возникнуть проблемы. Например, это касается пенсионеров за границей или в зоне боевых действий.

Она отметила, что согласно действующему законодательству если пенсионер не снимал свои деньги с карточки в течение полугода или никак не использовал их, например, для расчета в магазине, то начисление денег прекращается.

Эти средства остаются на счетах Пенсионного фонда, а потому технически пенсионер может возобновить их получение, если обратится к ведомству с соответствующей просьбой. При этом, там отмечают, что пройти процедуру идентификации можно даже не выходя из дома, а воспользоваться видеосвязью.

Что касается пенсионеров из оккупированных территорий, которые получали деньги через Укрпочту, то теперь они смогут ее получить лишь на банковские счета. Если пенсионер не имел возможности снять средства за указанные полгода, то ему придется проходить идентификацию, когда это будет возможно, чтобы получить доступ к своим деньгам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.