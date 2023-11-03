Некоторые пенсионеры получат больше: кто в ноябре имеет право на надбавку
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Надбавка будет заметная
Украина, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжает исправно выплачивать и даже повышать пенсии. Следующее повышение размера выплат запланировано уже на начало 2024 года, но и сейчас у некоторых пенсионеров есть возможность получать больше.
Об этом сообщили в ПФУ. Благодаря дополнительным надбавкам к пенсии украинские пенсионеры имеют возможность заметно увеличить размер своих пенсионных выплат. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, в то время как для других требуется предоставить специальные документы.
Речь идет о пенсионерах, которые достигли:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Кроме того, пенсионеры имеют возможность получить надбавку от ОНН. Эту надбавку могут получить украинцы, которые:
- имеют пенсию до 3 тысяч гривен;
- не получали пособия от международных организаций с 01.03.2023;
- проживают в прифронтовой зоне.
Эта надбавка рассчитывается по следующей формуле: 3 тысячи гривен минус сумма пенсии. Результат этого вычисления представляет собой размер доплаты. Например, если у пенсионера размер пенсии составляет 2 500 гривен, то он имеет возможность получить надбавку в размере 500 гривен (3 000 гривен — 2 500 гривен = 500 гривен).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде сообщили, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине до конца 2023 года.