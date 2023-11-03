Деякі пенсіонери отримають більше: хто у листопаді має право на надбавку

Надбавка буде помітна

Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує справно виплачувати та навіть підвищувати пенсії. Наступне підвищення розміру виплат заплановано вже на початок 2024 року, але й зараз деякі пенсіонери мають можливість отримувати більше.

Про це повідомили у ПФУ. Завдяки додатковим надбавкам до пенсії, українські пенсіонери мають можливість помітно збільшити розмір своїх пенсійних виплат. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, в той час, як для інших потрібно надати спеціальні документи.

Йдеться про пенсіонерів, які досягли:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 грн.

Крім того, пенсіонери мають змогу отримати надбавку від ВНН. Цю надбавку можуть отримати українці, які:

мають пенсію до 3 тисячі гривень;

не отримували допомоги від міжнародних організацій із 01.03.2023;

проживають у прифронтовій зоні.

Ця надбавка розраховується за такою формулою: 3 тисячі гривень – мінус сума пенсії. Результат цього обчислення є розміром доплати. Наприклад, якщо у пенсіонера розмір пенсії становить 2500 гривень, то він має можливість отримати надбавку у розмірі 500 гривень (3000 гривень — 2500 гривень = 500 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.