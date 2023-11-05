Частина українських пенсіонерів залишиться без виплат: кому це загрожує та як отримати свої гроші

Отримати свої гроші все ж таки можна

Частина українських пенсіонерів може невдовзі перестати отримувати пенсію, проте якщо це сталося, то зневірятися не варто, оскільки виплати можна відновити.

Як пише видання "На пенсії", перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак каже, що йдеться про людей, які не знімали гроші зі своїх карткових рахунків упродовж останніх 6 місяців.

За її словами, цей механізм діяв і раніше і нововведенням не є, однак у Мінсоці хочуть спростити процес розблокування коштів для осіб, які мають з цим проблеми. Наприклад, це стосується пенсіонерів за кордоном чи у зоні бойових дій.

Вона зазначила, що згідно з чинним законодавством, якщо пенсіонер не знімав свої гроші з картки протягом пів року або ніяк не використав їх, наприклад, для розрахунку в магазині, то нарахування грошей припиняється.

Ці кошти залишаються на рахунках Пенсійного фонду, тому технічно пенсіонер може відновити їх отримання, якщо звернеться до відомства з відповідним проханням. При цьому там зазначають, що пройти процедуру ідентифікації можна навіть не виходячи з дому, а скористатися відеозв’язком.

Щодо пенсіонерів із окупованих територій, які отримували гроші через Укрпошту, то тепер вони зможуть її отримати лише на банківські рахунки. Якщо пенсіонер не мав змоги зняти кошти за вказані пів року, то йому доведеться проходити ідентифікацію, коли це буде можливо, щоб отримати доступ до своїх грошей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді повідомили, чи зросте пенсія з інвалідності в Україні до кінця 2023 року.