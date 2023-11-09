Зарплата в Украине выросла на 25%: где платят лучше всего и в чем странность

За время войны средняя зарплата в Украине выросла на 17%

Телекоммуникации, финансы и авиатранспорт – так выглядела ТОП-3 отраслей экономики Украины с самыми высокими зарплатами по итогам II квартала 2023 года. Эти данные приводит Госстат Украины на своем сайте.

При этом в целом 2023 год стал временем роста заработной платы, которая по сравнению с II кварталом 2022 года увеличилась на 25% (до 17 176 гривен). А в сравнении с I кварталом 2023-го средняя зарплата к 15 436 грн прибавила еще 1740 гривен (плюс 11%).

Средняя зарплата по отраслям в Украине Источник - Госстат

По данным сайта "Минфин", в январе 2022 года, последнем мирном месяце, средняя зарплата в Украине составляла 14 577 гривен, то есть, за 16 военных месяцев (с марта 2022 по июль 2023-го) она выросла примерно на 17%.

Самым выгодным сектором работы, по мнению Госстата, в сегодняшней украинской экономике является "Информация и телекоммуникации" – средняя зарплата в этих отраслях составляет 36 604 гривны. Чуть меньше – 32 801 гривна, ценится труд в финансовой сфере и страховании.

Наиболее неожиданно то, что "бронза" и зарплата в 29 661 гривну – у сотрудников авиатранспорта. При этом все украинские аэропорты прекратили работу 24 февраля 2022, т.е., бо́льшая часть работников данной отрасли не имеют возможности нормально работать.

Самую низкую среднюю зарплату в Украине продолжают получать в сфере культуры. По сравнению со II кварталом 2022 года жалование работников библиотек, архивов, музеев и прочих заведений выросло на 13,3% и составило 10 766 гривен. Но даже с учетом этой прибавки их средняя зарплата в марте 2023 года оказалась в 1,5 раза меньше средней по стране.

Медленнее всего в войну растет зарплата у работников здравоохранения: в сравнении со 2 кварталом 2022 года она увеличилась всего на 9,2%, достигнув среднего уровня в 14 882 гривны. Что тоже ниже средней зарплаты по Украине в марте 2023-го.

Как изменилась зарплата за год в Украине Источник - Work.ua

Чуть больше — на 9,4%, увеличилась средняя зарплата в сфере образования, там оплата труда составляет 13 027 гривен.

А рекордсменами относительного роста средней зарплаты стали работники водного транспорта. Их жалованье с марта 2023-го и за апрель-июнь выросло на 3147 гривен – до 21 513 грн. А с июня 2022-го оплата их труда за год увеличилась на 83%.

Очевидно, такой рост зарплаты является следствием оживления работы данного сектора экономики, ставшего одним из основных в работе "зернового коридора" и экспорта украинской агропродукции, идущего в основном по Черному морю и реке Дунай.

Отметим, что по данным сервиса поиска работы Work.ua, по итогам октября работодатели предлагают вакансии со средней заработной платой по Украине в 18 тысяч гривен, что на 500 гривен больше чем было в сентябре.