Зарплата в Україні зросла на 25%: де платять найкраще і в чому дивність

За час війни середня зарплата в Україні зросла на 17%

Телекомунікації, фінанси та авіатранспорт – так виглядала ТОП-3 галузей економіки України з найвищими зарплатами за підсумками ІІ кварталу 2023 року. Ці дані наводить Держстат України на своєму сайті.

При цьому загалом 2023 рік став часом зростання заробітної плати, яка порівняно з ІІ кварталом 2022 року збільшилась на 25% (до 17 176 гривень). А порівняно з І кварталом 2023-го середня зарплата до 15 436 грн додала ще 1740 гривень (плюс 11%).

Середня зарплата по галузях в Україні Джерело — Держстат

За даними сайту "Мінфін", у січні 2022 року, останньому мирному місяці, середня зарплата в Україні становила 14 577 гривень, тобто за 16 військових місяців (з березня 2022 по липень 2023-го) вона зросла приблизно на 17%.

Найвигіднішим сектором роботи, на думку Держстату, у сьогоднішній українській економіці є "Інформація та телекомунікації" – середня зарплата у цих галузях становить 36 604 гривні. Трохи менше – 32 801 гривня, цінується праця у фінансовій сфері та страхуванні.

Найбільш несподівано те, що "бронза" та зарплата у 29 661 гривню – у співробітників авіатранспорту. При цьому всі українські аеропорти припинили роботу 24 лютого 2022 року, тобто, більшість працівників цієї галузі не мають можливості нормально працювати.

Найнижчу середню зарплату в Україні продовжують отримувати у сфері культури. Порівняно з II кварталом 2022 року платня працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів зросла на 13,3% і становила 10 766 гривень. Але навіть з урахуванням цієї надбавки їхня середня зарплата в березні 2023 року виявилася в 1,5 разу меншою за середню по країні.

Найповільніше у війну зростає зарплата у працівників охорони здоров’я: порівняно з 2 кварталом 2022 року вона збільшилася лише на 9,2%, досягнувши середнього рівня 14 882 гривні. Що теж нижче за середню зарплату по Україні в березні 2023-го.

Як змінилася зарплата за рік в Україні Джерело — Work.ua

Трохи більше – на 9,4%, збільшилась середня зарплата у сфері освіти, там оплата праці складає 13 027 гривень.

А рекордсменами щодо зростання середньої зарплати стали працівники водного транспорту. Їхня платня з березня 2023-го і за квітень-червень зросла на 3147 гривень – до 21 513 грн. А з червня 2022-го оплата їхньої праці за рік збільшилася на 83%.

Очевидно, таке зростання зарплати є наслідком пожвавлення роботи даного сектору економіки, який став одним із основних у роботі "зернового коридору" та експорту української агропродукції, що йде переважно Чорним морем і річкою Дунай.

Зазначимо, що за даними сервісу пошуку роботи Work.ua, за підсумками жовтня роботодавці пропонують вакансії із середньою заробітною платою по Україні в 18 тисяч гривень, що на 500 гривень більше, ніж було у вересні.